क्यूबन सैंडविच का बढ़ता क्रेज: आखिर क्यों पसंद आ रहा है भारतीयों को यह स्वाद?

क्यूबन सैंडविच, जिसे "मिक्सटो" भी कहा जाता है, की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत में फ्लोरिडा के यबोर सिटी और की वेस्ट में हुई। यह सैंडविच क्यूबाई सिगार मजदूरों के बीच लोकप्रिय था। इसमें बटर किए गए क्यूबन ब्रेड के बीच में रोस्ट पोर्क, सिरेनो हैम, स्विस चीज, पिकल और मस्टर्ड होता है। टाम्पा में जेनोआ सलामी भी शामिल की जाती है, जो इतालवी प्रवासियों के प्रभाव को दर्शाता है। इसे ग्रिल या पैनिनी प्रेस में दबाकर गर्म और कुरकुरा बनाया जाता है।