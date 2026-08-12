क्यूबन सैंडविच का बढ़ता क्रेज: आखिर क्यों पसंद आ रहा है भारतीयों को यह स्वाद?

क्यूबन सैंडविच फूड ट्रेंड। (फोटोः एआई)
गर्मी के मौसम में भारत में एक नया स्वाद उभर रहा है, जिसका नाम है क्यूबन सैंडविच। यह सैंडविच अब मेट्रो शहरों के कैफे और स्ट्रीट-फूड स्पॉट्स में काफी पसंद किया जा रहा है और फ्यूजन फूड की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। आइए इस लेख में जानते हैं, इसकी खासियतों के बारे में।
क्यूबन सैंडविच, जिसे "मिक्सटो" भी कहा जाता है, की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत में फ्लोरिडा के यबोर सिटी और की वेस्ट में हुई। यह सैंडविच क्यूबाई सिगार मजदूरों के बीच लोकप्रिय था। इसमें बटर किए गए क्यूबन ब्रेड के बीच में रोस्ट पोर्क, सिरेनो हैम, स्विस चीज, पिकल और मस्टर्ड होता है। टाम्पा में जेनोआ सलामी भी शामिल की जाती है, जो इतालवी प्रवासियों के प्रभाव को दर्शाता है। इसे ग्रिल या पैनिनी प्रेस में दबाकर गर्म और कुरकुरा बनाया जाता है।
दिल्ली के राजौरी गार्डन में "Cubano & Co." कैफे क्यूबन सैंडविच परोस रहा है, जहां पारंपरिक मटन/पोर्क स्लॉपी जो या चिकन सलामी और सलाद वाले विकल्प मिलते हैं। मुंबई के Havana Cafe and Bar में भी क्यूबन सैंडविच की लोकप्रियता बढ़ रही है।
भारत में फ्यूजन फूड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 50–60% रेस्टोरेंट अब फ्यूजन व्यंजन परोसते हैं। यह ट्रेंड खासकर युवा पीढ़ी के बीच पसंद किया जा रहा है।
फ्यूजन फूड की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। लोग विदेशों में देखे गए व्यंजनों को भारत में अनुभव करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर्षक व्यंजन वायरल हो जाते हैं।
भारत में क्यूबन सैंडविच को अपनाने की खास वजह यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर्स जैसे चीज, पिकल भारतीय स्वाद के करीब हैं। इस वजह से यह विदेशी व्यंजन भारतीय तालू पर आसानी से बैठता है और इसे स्थानीय सामग्री या स्वाद के साथ मिलाकर और भी खास बनाया जा सकता है।
क्यूबन सैंडविच का स्वाद अनुभव कुछ इस तरह हो सकता है, पहले एक कुरकुरा और गर्म ब्रेड का टुकड़ा, फिर उसमें से पिघलता स्विस चीज, नमकीन पिकल और जरूरी व्यंजन जैसे पनीर का संतुलित स्वाद। मस्टर्ड की तीखी मिठास इसे और भी यादगार बनाती है।
घर पर इसे बनाने के लिए आप साधारण सामग्री से शुरुआत कर सकते हैं, ब्रेड, पनीर, पिकल, मस्टर्ड और थोड़ा सा मक्खन। ब्रेड को हल्का सा बटर करें और पैन में दबाकर सुनहरा करें।
फ्यूजन फूड की सफलता में संतुलन और रचनात्मकता महत्वपूर्ण है। जब फ्यूजन व्यंजन सिर्फ दिखावे के लिए बनते हैं, तो वे असली स्वाद और पहचान खो देते हैं। इसलिए क्यूबन सैंडविच को भारतीय स्वाद के साथ जोड़ते समय इसकी असल पहचानको बनाए रखना जरूरी है।
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