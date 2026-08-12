उम्र के साथ बदलती है सेहत की जरूरत, जानें हर हफ्ते क्या करें, 5 बातें याद रखें

40–60 वर्ष की उम्र में नियमित स्क्रीनिंग और कैंसर जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की गाइडलाइन के अनुसार, 30 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को हर वर्ष उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच करवानी चाहिए। साथ ही, 30–65 वर्ष की महिलाओं को हर पांच वर्ष में क्लीनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन (CBE) और सर्वाइकल कैंसर के लिए VIA (विजुअल इंस्पेक्शन विद एसेटिक एसिड) की जांच करानी चाहिए। पुरुषों में ओरल कैंसर की जांच (OVE) भी हर पांच वर्ष में एक बार होनी चाहिए।