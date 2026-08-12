बुजुर्गों को साइबर ठगी से कैसे बचाएं? जानिए सुरक्षा के आसान उपाय

डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन संचार के तेजी से बढ़ने के साथ, बुजुर्ग सबसे आसान शिकार बन गए हैं। 2025 में राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर बुजुर्गों से जुड़ी शिकायतों के 1.2 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए, जो 2023 की तुलना में लगभग 40% ज्यादा हैं।



साइबर अपराध विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2022 के बीच बुजुर्गों के खिलाफ साइबर अपराधों में 86% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी उनकी डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की कमी, अकेलेपन और भरोसेमंद स्वभाव के कारण हुई है।