एथेनॉल की बढ़ती ताकत: क्या भारत अब बनेगा ग्लोबल बायोफ्यूल हब?

मॉनसून पर एल नीनो का असर गन्ने की पैदावार को प्रभावित कर सकता है, जिससे अगले तीन सीजन तक भारत के पास निर्यात के लिए पर्याप्त चीनी नहीं बच सकती है। इस बीच, गन्ने का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल उत्पादन में डाइवर्ट हो रहा है - 2025‑26 में अनुमानित उत्पादन लगभग 30.95 मिलियन टन था, जिसमें से 3.4 मिलियन टन चीनी एथेनॉल में इस्तेमाल हुई। इससे भारत की चीनी निर्यात क्षमता प्रभावित हो रही है, जबकि घरेलू ब्लेंडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है।