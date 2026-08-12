सोफा और टीवी कहां रखें? वास्तु के ये नियम बदल सकते हैं घर का माहौल

लिविंग रूम या ड्रॉइंग रूम को घर का सामाजिक केंद्र माना जाता है। वास्तु के अनुसार, इस कमरे को उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। यह सुबह की रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। सोफा को दक्षिण या पश्चिम दीवार से सटाकर रखना चाहिए, ताकि बैठने वाला व्यक्ति उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठ सके। इससे घर में स्थिरता और सामंजस्य बना रहता है। टीवी को आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) कोने में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी है और टीवी एक विद्युत उपकरण है। दक्षिण दिशा भी दूसरा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, टीवी को बंद होने पर दर्पण जैसा प्रतिबिंब न देने वाली बंद कैबिनेट में रखना बेहतर माना जाता है।