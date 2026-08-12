अगस्त 2026 में राशि अनुसार कैसे लें आर्थिक फैसले? जानें धन लाभ के संकेत

इस महीने कई ग्रह महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसका प्रभाव कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने और नई कौशल सीखने की इच्छा के रूप में देखने को मिल सकता है। वहीं, 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में करियर और आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचकर सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बातचीत, प्रस्तुति और वार्ता में सफलता मिल सकती है।