ज़रा याद करो कुर्बानी: राजस्थान की राजनीति में जय नारायण व्यास का नाम क्यों है सुनहरे अक्षरों में लिखा? जानें उनकी प्रेरक कहानी!

बहरहाल,जय नारायण व्यास की कहानी यह बताती है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलने वाला संघर्ष नहीं था। देशी रियासतों में रहने वाली जनता भी अपने अधिकारों, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष कर रही थी। मारवाड़ में प्रजामंडल और लोक परिषद जैसी संस्थाओं ने जनता को राजनीतिक रूप से संगठित किया। किसानों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी से आंदोलन का आधार व्यापक हुआ। जय नारायण व्यास इसी जनजागरण के प्रमुख चेहरों में थे। व्यास जी के अतुलनीय योगदान पर मुहम्मद अल्वी का शेर याद आता है: