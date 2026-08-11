ज़रा याद करो कुर्बानी: गांधी जी के ‘पांचवें पुत्र’ जमनालाल बजाज ने कैसे बदली राजस्थान की तस्वीर?

जमनालाल बजाज की विशेषता यह थी कि वे व्यापार और राष्ट्रसेवा को दो अलग दुनिया नहीं मानते थे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप विचार से प्रभावित होकर वे संपत्ति को समाज के हित में इस्तेमाल करने की धारणा के समर्थक बने। उनके लिए उद्योग से हासिल संसाधन ग्रामीण विकास, खादी, शिक्षा और सामाजिक सुधार जैसे कार्यों में लगाए जाने चाहिए थे। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व स्वतंत्रता आंदोलन के उन नेताओं से अलग दिखाई देता है, जिन्होंने केवल राजनीतिक संघर्ष में भूमिका निभाई। जमनालाल बजाज ने राजनीतिक सत्याग्रह के साथ आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सुधार को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया।