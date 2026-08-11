ज़रा याद करो कुर्बानी: गांधी जी के ‘पांचवें पुत्र’ जमनालाल बजाज ने कैसे बदली राजस्थान की तस्वीर?

जमनालाल बजाज ने उद्योग की सफलता को राष्ट्रसेवा में बदलकर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। (विजुअल: AI व पत्रिका)
राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जमनालाल बजाज का नाम केवल एक उद्योगपति या दानदाता के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में दर्ज है, जिन्होंने आर्थिक संसाधनों को राष्ट्रसेवा और सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाया। खादी, स्वदेशी, सामाजिक समानता, महिला शिक्षा और रियासती राज्यों में जन-अधिकारों की लड़ाई-इन अलग-अलग क्षेत्रों में उनका योगदान एक साथ दिखाई देता है। राजस्थान सरकार की राजस्थान फाउंडेशन भी उन्हें स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों के प्रमुख कार्यकर्ताओं में गिनाती है।
जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को सीकर जिले के काशी-का-बास गांव में हुआ था। राजस्थान फाउंडेशन की सामग्री भी उनके जन्मस्थान और जन्मवर्ष की पुष्टि करती है। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के जीवनी दस्तावेज में उनके माता-पिता का नाम कनिराम बजाज और बीरदिबाई दर्ज है। बचपन में उन्हें सेठ बछराज बजाज और सादिबाई ने गोद लिया था।
व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ते हुए उन्होंने संपत्ति और कारोबार को केवल निजी सफलता का साधन नहीं माना। आगे चलकर 1926 में बजाज समूह की नींव रखी गई। राजस्थान सरकार के अनुसार, उनका व्यावसायिक जीवन गांधीवादी नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना से जुड़ा रहा।
जमनालाल बजाज का गांधीजी से संपर्क 1915 के आसपास हुआ और धीरे-धीरे दोनों का संबंध बेहद गहरा हो गया। बापू के सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और रचनात्मक कार्यक्रमों ने जमनालाल बजाज के जीवन की दिशा बदल दी। गांधीजी ने उन्हें अपने ‘पांचवें पुत्र’ के रूप में स्वीकार किया। गांधी से जुड़े स्रोतों में भी यह संबंध स्पष्ट रूप से दर्ज है।
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ‘राय बहादुर’ की उपाधि दी थी, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में उन्होंने इसे त्याग दिया। उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उपाधि त्यागने का संबंध 1920-21 के असहयोग आंदोलन के दौर से है; इसलिए इसे केवल 1920 की घटना के रूप में लिखने के बजाय असहयोग आंदोलन के संदर्भ में रखना अधिक सटीक है।
उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1923 का नागपुर झंडा सत्याग्रह उनके स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे चर्चित अध्यायों में रहा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर लगी रोक के खिलाफ उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्हें 18 महीने के कारावास की सजा हुई।
जमनालाल बजाज के लिए खादी केवल कपड़ा नहीं थी। यह स्वावलंबन, रोजगार और औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था के विरोध का माध्यम थी। वे अखिल भारतीय खद्दर बोर्ड के अध्यक्ष रहे और राजस्थान से शुरू करके देशभर में खादी के प्रचार के लिए यात्राएं कीं। राजस्थान सरकार की आधिकारिक सामग्री इस भूमिका और उनके व्यापक खादी दौरों का उल्लेख करती है।
यहां एक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना 22 सितंबर 1925 को हुई थी और जमनालाल बजाज इसके कोषाध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी के संकलित लेखन से जुड़े दस्तावेज में भी उन्हें इस संगठन का कोषाध्यक्ष दर्ज किया गया है।
इस संगठन के माध्यम से कताई, खादी उत्पादन और उसके वितरण को संगठित करने का प्रयास हुआ। इस तरह चरखा और खादी स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक संदेश के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़े।
जमनालाल बजाज का राजस्थान से संबंध केवल जन्मभूमि तक सीमित नहीं था। वे जयपुर रियासत के प्रजामंडल आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े। गांधीवादी स्रोत के अनुसार उन्होंने जयपुर राज्य के प्रजामंडल आंदोलन को संगठित करने में मदद की और 1938 में उसके निर्वाचित अध्यक्ष बने।
इसलिए उन्हें जयपुर प्रजामंडल का ‘संस्थापक’ कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। उपलब्ध राजस्थान इतिहास सामग्री के अनुसार जयपुर प्रजामंडल की शुरुआत 1931 में कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से हुई थी और बाद में जमनालाल बजाज के मार्गदर्शन में इसका पुनर्गठन हुआ।
रियासती शासन में जनता के अधिकारों और जिम्मेदार शासन की मांग को लेकर प्रजामंडल आंदोलनों ने राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमनालाल बजाज ने इसी संघर्ष को गांधीवादी सत्याग्रह और जनसंगठन से जोड़ने का काम किया।
राजस्थान में उनका सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान जयपुर सत्याग्रह से जुड़ा है। जमनालाल बजाज फाउंडेशन के आधिकारिक जीवन-वृत्त के अनुसार उन्होंने 1939 में जयपुर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। जयपुर रियासत में प्रजामंडल की गतिविधियों पर प्रतिबंध और उनके प्रवेश पर रोक के बावजूद उन्होंने संघर्ष जारी रखा।
गांधी जी से जुड़े स्रोत के अनुसार तत्कालीन जयपुर सरकार ने जमनालाल बजाज के राज्य में प्रवेश पर रोक लगाई थी। उन्होंने इस प्रतिबंध का विरोध किया और सत्याग्रह के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आंदोलन के दबाव में बाद में उन्हें और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया। इस आंदोलन ने यह संदेश मजबूत किया कि स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि रियासतों में रहने वाली जनता के राजनीतिक और नागरिक अधिकार भी उसके केंद्र में थे।
जमनालाल बजाज ने बापू के रचनात्मक कार्यक्रम को सामाजिक जीवन में उतारने की कोशिश की। अस्पृश्यता के विरोध, दलित उत्थान, महिला शिक्षा, हिंदी प्रचार और गोसेवा जैसे क्षेत्रों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। राजस्थान सरकार की सामग्री उनके इन कार्यों को गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम से जोड़ती है।
अस्पृश्यता के खिलाफ उनका रुख भी उल्लेखनीय था। गांधी से संबंधित स्रोतों के अनुसार 1928 में उन्होंने वर्धा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार दलितों के लिए खोलने का कदम उठाया। यह उस दौर की सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देने वाली पहल थी।
जमनालाल बजाज की विशेषता यह थी कि वे व्यापार और राष्ट्रसेवा को दो अलग दुनिया नहीं मानते थे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप विचार से प्रभावित होकर वे संपत्ति को समाज के हित में इस्तेमाल करने की धारणा के समर्थक बने। उनके लिए उद्योग से हासिल संसाधन ग्रामीण विकास, खादी, शिक्षा और सामाजिक सुधार जैसे कार्यों में लगाए जाने चाहिए थे। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व स्वतंत्रता आंदोलन के उन नेताओं से अलग दिखाई देता है, जिन्होंने केवल राजनीतिक संघर्ष में भूमिका निभाई। जमनालाल बजाज ने राजनीतिक सत्याग्रह के साथ आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सुधार को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया।
जमनालाल बजाज का निधन 11 फरवरी 1942 को हुआ। उस समय वे स्वतंत्रता आंदोलन, गांधीवादी रचनात्मक कार्य और सामाजिक सेवा से लगातार जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के जीवनी दस्तावेज में भी उनकी मृत्यु की तारीख 11 फरवरी 1942 दर्ज है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और संस्थागत विरासत आगे बढ़ती रही।
सन 1977 में स्थापित जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने उनके गांधीवादी आदर्शों और रचनात्मक कार्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कारों की शुरुआत की। वर्तमान में चार वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं—गांधीवादी रचनात्मक कार्य, ग्रामीण विकास में विज्ञान व प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों के विकास, कल्याण और भारत से बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रचार के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। 2023 से प्रत्येक पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई। फाउंडेशन के अनुसार यह बदलाव 2023 के पुरस्कारों से लागू हुआ।
जमनालाल बजाज की राजस्थान से जुड़ी विरासत को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है-खादी और स्वदेशी के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन, प्रजामंडल और जयपुर सत्याग्रह के माध्यम से जन-अधिकारों की लड़ाई तथा शिक्षा और सामाजिक सुधार के जरिए समाज में बदलाव।
राजस्थान सरकार की अपनी सामग्री उन्हें स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी, समाज सुधारक और मानवतावादी के रूप में रेखांकित करती है। उनका जीवन यह बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल जेल जाने या राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं था। उसके समानांतर गांव, कुटीर उद्योग, शिक्षा, सामाजिक समानता और नागरिक अधिकारों के लिए भी लंबी लड़ाई चल रही थी।
जमनालाल बजाज इसी व्यापक आंदोलन के ऐसे चेहरे थे, जिन्होंने अपने व्यावसायिक संसाधनों को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ा। राजस्थान में खादी के प्रचार से लेकर जयपुर सत्याग्रह तक उनका योगदान इसी विचार की मिसाल है कि आर्थिक ताकत और सामाजिक जिम्मेदारी साथ चल सकती हैं।
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