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Smart Diet : जानिए क्या है ‘स्मार्ट थाली’ और इसे अपनाने के खास फायदे

खेती और खान-पान का हमारी सेहत और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? जानें कैसे असंतुलित आहार धरती को नुकसान पहुंचा रहा है और पोषण-संवेदनशील खेती से कैसे एक टिकाऊ भविष्य बनाया जा सकता है।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 11, 2026

DIET

थाली में पोषण या जहर? (AI)

आज की जीवनशैली में हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारी थाली में मौजूद भोजन सिर्फ हमारी भूख मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी धरती, जलवायु और कृषि व्यवस्था से है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खान-पान का विकल्प पर्यावरण को किस हद तक प्रभावित करता है?

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में स्वास्थ्य और खेती का संबंध अत्यंत गहरा है। आधुनिक युग में अनियोजित खान-पान और खेती के तरीकों ने इस तालमेल को बिगाड़ दिया है। यदि हम अपने भोजन की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करें, तो न केवल अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपनी मिट्टी, जल और पर्यावरण को भी एक विनाशकारी संकट से बचा सकते हैं।

खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य का टूटता संतुलन

आधुनिक कृषि पद्धतियों में रासायनिक उर्वरकों (Chemical Fertilizers) और कीटनाशकों (Pesticides) का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इसके कारण मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता तेजी से घट रही है और फसलों में मिलने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micro-nutrients) की गुणवत्ता गिरती जा रही है।

दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर साफ दिखाई दे रहा है। अध्ययनों के अनुसार, बढ़ते तापमान और अनिश्चित बारिश के कारण वर्ष 2050 तक भारत में बारिश पर निर्भर धान की पैदावार में 20% तक की गिरावट आ सकती है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा (Food Security) खतरे में पड़ेगी, बल्कि खाद्यान्न की पोषण क्षमता भी प्रभावित होगी। जब मिट्टी अस्वस्थ होगी, तो फसल भी कुपोषित होगी, और इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ेगा।

खान-पान की अस्वस्थ आदतें और इसकी आर्थिक व पर्यावरणीय कीमत

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अस्वस्थ खान-पान की वजह से कृषि-खाद्य प्रणाली (Agri-food System) पर छिपा हुआ वार्षिक खर्च लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस छिपी हुई लागत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा असंतुलित आहार के कारण होने वाली बीमारियों और पर्यावरणीय नुकसान से जुड़ा है।

हमारे आहार में आए मुख्य दोष निम्नलिखित हैं

  • पोषक तत्वों की कमी: साबुत अनाज, ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और स्वास्थ्यवर्धक वसा (Healthy Fats) की खपत में भारी कमी आई है।
  • हानिकारक खाद्य पदार्थों की अधिकता: प्रोसेस्ड मीट, अत्यधिक नमक, रिफाइंड शक्कर और जंक फूड का सेवन बहुत बढ़ गया है। यह असंतुलित आहार न केवल मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे जैसी बीमारियों को जन्म दे रहा है, बल्कि अत्यधिक संसाधित (Processed) भोजन की मांग के कारण पर्यावरण पर भी कार्बन उत्सर्जन का भारी बोझ पड़ रहा है।

पोषण-संवेदनशील खेती (Farming System for Nutrition - FSN)

इस संकट से उबरने के लिए भारत में कृषि के पैटर्न में बदलाव की आवश्यकता है। वर्ष 2013 से 2018 के बीच भारत में 'फार्मिंग सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन' (FSN) नामक एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य खेती को केवल "उत्पादन केंद्रित" बनाने के बजाय "पोषण केंद्रित" बनाना था।

इस मॉडल के अंतर्गत:

  • खेतों में केवल एकल फसल (Monoculture) उगाने के बजाय फसलों में विविधता लाई गई।
  • स्थानीय स्तर पर पौष्टिक सब्जियों, फलों और दालों की खेती को बढ़ावा दिया गया।
  • परिणाम स्वरूप, ग्रामीण परिवारों की आहार विविधता (Dietary Diversity) में सीधा सुधार देखा गया और कुपोषण की दर में कमी आई।
  • यह अध्ययन इस बात का जीता-जागता सबूत है कि यदि कृषि में पोषण को ध्यान में रखकर बदलाव किए जाएं, तो समाज के स्वास्थ्य का स्तर तुरंत सुधर सकता है।

EAT-Lancet आयोग और संतुलित आहार का वैश्विक प्रभाव

पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने के लिए वैज्ञानिक शोध संस्था 'EAT-Lancet आयोग' ने एक 'प्लानेटरी हेल्थ डाइट' (Planetary Health Diet) का सुझाव दिया है। यह एक ऐसा पौध-आधारित (Plant-based) और संतुलित आहार है जिसमें अनाज, फल, सब्जियां, नट्स और दालों को प्राथमिकता दी जाती है।

यदि वैश्विक स्तर पर इस आहार को अपनाया जाए, तो:

  • 11 मिलियन (1 करोड़ 10 लाख) अकाल मौतों को होने से रोका जा सकता है।
  • कृषि क्षेत्र से होने वाले ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 15% तक की कमी लाई जा सकती है।
  • पानी की खपत और भूमि प्रदूषण में भारी गिरावट आ सकती है।

दुग्ध उद्योग और पशुपालन में सुधार की आवश्यकता

भारत में डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अनियोजित पशुपालन पर्यावरण के लिए चुनौती बन रहा है। मवेशियों द्वारा छोड़ी जाने वाली मीथेन गैस एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।

  • यदि पशुओं को संतुलित, सुपाच्य और पोषक तत्वों से भरपूर आहार दिया जाए, तो:
  • मवेशियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में 15% तक की कमी की जा सकती है।
  • दूध की गुणवत्ता और वसा सामग्री (Fat content) में सुधार होता है।
  • पशुओं की सेहत बेहतर रहती है, जिससे एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कम होता है।
  • यह दर्शाता है कि पशुपालन के तरीकों में थोड़ा सा वैज्ञानिक सुधार पर्यावरण और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी है।

थाली से खेत तक: व्यावहारिक एवं सुलभ कदम

खान-पान और खेती में सुधार लाने के लिए हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे:

  • थाली में विविधता लाएं: रिफाइंड मैदे और पॉलिश किए चावल के बजाय बाजरा, रागी, ज्वार जैसे साबुत अनाजों (Millets) और विभिन्न प्रकार की दालों को शामिल करें।
  • स्थानीय और मौसमी भोजन (Local & Seasonal Food): अपने क्षेत्र में उगने वाले मौसमी फल और सब्जियों को प्राथमिकता दें। ये ताजे, रसायन-मुक्त और परिवहन (Transportation) के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन से मुक्त होते हैं।
  • अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड से दूरी: पैकेटबंद भोजन, अत्यधिक शक्कर, नमक और प्रोसेस्ड मीट का सेवन सीमित करें।

जैविक और पोषण-संवेदनशील खेती का समर्थन: यदि संभव हो तो जैविक (Organic) या प्राकृतिक खेती से उपजे उत्पादों को खरीदें, जिससे किसानों को पर्यावरण-अनुकूल खेती करने का प्रोत्साहन मिले।

पशुधन आहार प्रबंधन: ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों को मवेशियों के लिए संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया जाए।

सामुदायिक पहल और स्थानीय मंडियों की भूमिका

बदलाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे एक जन-आंदोलन बनाना होगा।

  • सामुदायिक बगीचे (Community Gardens): गांवों और शहरों में खाली पड़ी जमीनों पर सामुदायिक बागवानी की शुरुआत की जा सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर ताजी सब्जियां मिल सकें।
  • किसान मंडियों से सीधे खरीदारी: बिचौलियों को हटाकर स्थानीय किसान बाजारों (Farmer Markets) से सीधे सब्जियां और अनाज खरीदने से किसानों को उचित मूल्य मिलता है और उपभोक्ता को शुद्ध उत्पाद।
  • भावी पीढ़ी में संस्कार: स्कूलों और परिवारों में बच्चों को भोजन की बर्बादी रोकने और प्राकृतिक भोजन के महत्व को समझाने की आवश्यकता है।

हमारी सेहत का रास्ता हमारी थाली से होकर गुजरता है, और थाली का रास्ता सीधे किसान के खेत से जुड़ता है। यदि खेत में जहर घुलेगा, तो हमारी थाली भी विषैली होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उपभोक्ता के रूप में जागरूक बनें। जब हम सही, पौष्टिक और पर्यावरण-अनुकूल भोजन की मांग करेंगे, तो किसान भी उसी प्रकार की खेती करने के लिए प्रेरित होंगे। यह एक ऐसा सकारात्मक चक्र (Positive Cycle) है जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, किसान की खुशहाली और धरती माता की सुरक्षातीनों को सुनिश्चित करता है। इस परिवर्तन की शुरुआत कल से नहीं, बल्कि आज से और आपकी अगली थाली से होनी चाहिए।

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Updated on:

11 Aug 2026 02:03 pm

Published on:

11 Aug 2026 02:03 pm

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