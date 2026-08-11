Smart Diet : जानिए क्या है ‘स्मार्ट थाली’ और इसे अपनाने के खास फायदे

हमारी सेहत का रास्ता हमारी थाली से होकर गुजरता है, और थाली का रास्ता सीधे किसान के खेत से जुड़ता है। यदि खेत में जहर घुलेगा, तो हमारी थाली भी विषैली होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उपभोक्ता के रूप में जागरूक बनें। जब हम सही, पौष्टिक और पर्यावरण-अनुकूल भोजन की मांग करेंगे, तो किसान भी उसी प्रकार की खेती करने के लिए प्रेरित होंगे। यह एक ऐसा सकारात्मक चक्र (Positive Cycle) है जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, किसान की खुशहाली और धरती माता की सुरक्षातीनों को सुनिश्चित करता है। इस परिवर्तन की शुरुआत कल से नहीं, बल्कि आज से और आपकी अगली थाली से होनी चाहिए।