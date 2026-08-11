जलवायु परिवर्तन: क्या ग्लोबल वार्मिंग बिगाड़ रहा है महिलाओं की सेहत?

बदलता मौसम vs महिला सेहत (AI)
जब भी जलवायु परिवर्तन की चर्चा होती है, तो आमतौर पर बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियर, बेमौसम बारिश, सूखा या भीषण बाढ़ की तस्वीरें सामने आती हैं। हम अक्सर इसे केवल पर्यावरण और मौसम से जुड़ा संकट मान लेते हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन केवल एक प्राकृतिक या पर्यावरणीय चुनौती नहीं है, यह एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संकट भी है। इस वैश्विक संकट की सबसे भारी कीमत समाज का वह वर्ग चुका रहा है, जो पहले से ही सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से जूझ रहा है अर्थात महिलाएं।
हाल के वर्षों में प्रकाशित कई अंतरराष्ट्रीय शोधों और वैज्ञानिक रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बढ़ती गर्मी, दूषित हवा, पीने के पानी का संकट और जलवायु-प्रेरित प्राकृतिक आपदाएं महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, प्रजनन और सामाजिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। सामाजिक भूमिकाओं, जैविक आवश्यकताओं और आर्थिक निर्भरता के कारण महिलाओं पर इस संकट का प्रभाव पुरुषों की तुलना में काफी अलग और अधिक गंभीर होता है।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लिंग-तटस्थ (Gender-neutral) नहीं होते। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से महिलाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।
गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु जलवायु परिवर्तन के सबसे पहले शिकार बनते हैं।
पर्यावरण क्षरण का असर महिलाओं के हार्मोनल संतुलन और प्रजनन क्षमता पर पड़ रहा है।
गर्मी का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक ताने-बाने और पारिवारिक व्यवहार को भी हिंसक बना रहा है।
संस्थागत और सरकारी सहायता में देरी के बावजूद, महिलाओं ने स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता और स्थानीय संसाधनों के बल पर जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) के उपाय तलाशे हैं:
इस संकट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कुछ धरातलीय कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
दीर्घकालिक राहत के लिए सरकारी नीतियों में लिंग-संवेदनशील (Gender-sensitive) दृष्टिकोण अपनाना होगा:
जलवायु परिवर्तन अब केवल एक भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है, जिसका सबसे संवेदनशील शिकार हमारी आधी आबादी हो रही है। महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हालांकि, महिलाएं केवल इस संकट की शिकार भर नहीं हैं; वे समाधान का भी एक सशक्त माध्यम हैं। यदि हम स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को महिलाओं की जरूरतों के अनुकूल बनाएं, बुनियादी ढांचे में सुधार करें और नीति-निर्माण में उनकी आवाज को शामिल करें, तो हम न केवल महिलाओं को जलवायु जोखिमों से बचा सकते हैं, बल्कि एक सुरक्षित, न्यायसंगत और स्वस्थ समाज का निर्माण भी कर सकते हैं।
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