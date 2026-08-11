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जलवायु परिवर्तन: क्या ग्लोबल वार्मिंग बिगाड़ रहा है महिलाओं की सेहत?

क्या बढ़ता तापमान और प्रदूषण महिलाओं की सेहत बिगाड़ रहा है? जानिए गर्भावस्था, मानसिक स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता पर जलवायु संकट का गहरा असर।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 11, 2026

Global warming

बदलता मौसम vs महिला सेहत (AI)

जब भी जलवायु परिवर्तन की चर्चा होती है, तो आमतौर पर बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियर, बेमौसम बारिश, सूखा या भीषण बाढ़ की तस्वीरें सामने आती हैं। हम अक्सर इसे केवल पर्यावरण और मौसम से जुड़ा संकट मान लेते हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन केवल एक प्राकृतिक या पर्यावरणीय चुनौती नहीं है, यह एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संकट भी है। इस वैश्विक संकट की सबसे भारी कीमत समाज का वह वर्ग चुका रहा है, जो पहले से ही सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से जूझ रहा है अर्थात महिलाएं।

हाल के वर्षों में प्रकाशित कई अंतरराष्ट्रीय शोधों और वैज्ञानिक रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बढ़ती गर्मी, दूषित हवा, पीने के पानी का संकट और जलवायु-प्रेरित प्राकृतिक आपदाएं महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, प्रजनन और सामाजिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। सामाजिक भूमिकाओं, जैविक आवश्यकताओं और आर्थिक निर्भरता के कारण महिलाओं पर इस संकट का प्रभाव पुरुषों की तुलना में काफी अलग और अधिक गंभीर होता है।

महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का असमान प्रभाव

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लिंग-तटस्थ (Gender-neutral) नहीं होते। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से महिलाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

  • सामाजिक और सांस्कृतिक कारण: ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में पानी, ईंधन और भोजन जुटाने की प्राथमिक जिम्मेदारी आज भी महिलाओं की है। जल स्रोतों के सूखने या दूषित होने पर उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिससे अत्यधिक गर्मी (Heat Exhaustion) और शारीरिक थकान की संभावना बढ़ जाती है।
  • पहनावा और व्यक्तिगत सुरक्षा: भारी पारंपरिक वस्त्रों, व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंताओं और सुलभ सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण महिलाएं अत्यधिक गर्मी के दौरान खुद को ठंडा रखने या सुरक्षित स्थानों पर जाने में असमर्थ रहती हैं।
  • जैविक संवेदनशीलता: अध्ययन दर्शाते हैं कि महिलाओं के श्वसन तंत्र में सूक्ष्म कण (Particulate Matter) जमा होने की संभावना अधिक होती है। इससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां और रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

गर्भावस्था, मातृत्व और मानसिक स्वास्थ्य पर गहराता संकट

गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु जलवायु परिवर्तन के सबसे पहले शिकार बनते हैं।

  • प्रजनन स्वास्थ्य पर आपदाओं का असर: बाढ़ और सूखे जैसी हाइड्रो-मौसम आपदाएं (Hydro-meteorological Disasters) स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर देती हैं। इससे गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात स्वास्थ्य देखभाल (Antenatal & Postnatal Care) तक पहुंच बाधित हो जाती है।
  • मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि: अत्यधिक तापमान और निर्जलीकरण के कारण गर्भवती महिलाओं में समय से पहले प्रसव (Preterm Birth), भ्रूण के कम वजन (Low Birth Weight) और स्थिर जन्म (Stillbirth) के मामले बढ़ रहे हैं।
  • मानसिक तनाव और चिंता: आपदाओं के कारण विस्थापन, आजीविका का नुकसान और पेयजल का संकट महिलाओं पर भारी मानसिक दबाव डालता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और कृषि संकट के कारण महिलाओं में चिंता (Anxiety) और अवसाद (Depression) की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं।

वायु और जल प्रदूषण: प्रजनन प्रणाली पर सीधा प्रहार

पर्यावरण क्षरण का असर महिलाओं के हार्मोनल संतुलन और प्रजनन क्षमता पर पड़ रहा है।

  • मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति का चक्र: शोध में पाया गया है कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों (PM2.5) और भूजल में घुले भारी धातुओं व रसायनों का प्रभाव महिलाओं की जैविक घड़ी पर पड़ता है। दूषित पर्यावरण के कारण लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत (Menarche) में देरी और महिलाओं में रजोनिवृत्ति (Menopause) समय से पहले (Early Menopause) होने के मामले सामने आ रहे हैं।
  • जल जनित बीमारियां: बाढ़ या सूखे के समय स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की कमी से महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), रीप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन (RTI) और अन्य संक्रमणों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

बढ़ता तापमान और सामाजिक सुरक्षा: घरेलू हिंसा से संबंध

गर्मी का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक ताने-बाने और पारिवारिक व्यवहार को भी हिंसक बना रहा है।

  • तापमान और हिंसा में प्रत्यक्ष संबंध: अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, दक्षिण एशियाई देशों (भारत, पाकिस्तान और नेपाल) में तापमान में प्रत्येक 1°C की वृद्धि से घरेलू हिंसा की घटनाओं में लगभग 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, हर 1°C तापमान बढ़ने से घरेलू हिंसा की औपचारिक रिपोर्टिंग में 2.7% की बढ़ोतरी होती है।
  • आर्थिक दबाव और चिड़चिड़ापन: अत्यधिक गर्मी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें बर्बाद होती हैं और आर्थिक तंगी बढ़ती है। इसके कारण पुरुषों में तनाव, चिड़चिड़ापन और हताशा बढ़ती है, जिसका सीधा शिकार घर की महिलाएं बनती हैं।
  • बाल विवाह और तस्करी का खतरा: आपदाओं के बाद गरीब परिवारों पर पड़े आर्थिक बोझ के कारण कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देने (Child Marriage) या मानव तस्करी के मामले भी सामने आते हैं।

महिलाओं की रचनात्मक और स्थानीय अनुकूलन रणनीतियां

संस्थागत और सरकारी सहायता में देरी के बावजूद, महिलाओं ने स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता और स्थानीय संसाधनों के बल पर जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) के उपाय तलाशे हैं:

  • 'कूल रूफ' पहल (अहमदाबाद): अहमदाबाद के झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में महिलाओं ने अपने घरों की छतों को सफेद चूने या रिफ्लेक्टिव पेंट से रंगा है। साथ ही, नारियल के भूसे, थर्माकोल और गत्ते का इस्तेमाल कर छतों को इंसुलेट किया है, जिससे घर के अंदर का तापमान 3 से 5 डिग्री तक कम हो जाता है।
  • सामुदायिक कूलिंग सेंटर (जकार्ता और भारत): महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय स्तर पर अनौपचारिक 'ठंडक केंद्र' बनाए हैं, जहां गर्मी के चरम घंटों के दौरान बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं विश्राम कर सकती हैं।
  • जल संरक्षण और बीज बैंक: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) के पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित किया है और सूखा-रोधी पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रखना शुरू किया है।

व्यावहारिक कदम: हम व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर क्या करें?

इस संकट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कुछ धरातलीय कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

  • हाइड्रेशन और पोषण: गर्मी के मौसम में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी, छाछ, नींबू पानी या नारियल पानी का सेवन अनिवार्य करें। कैफीनयुक्त और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों से बचें।
  • विशेष देखभाल: गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बुजुर्ग महिलाओं को दिन के सबसे गर्म घंटों (सुबह 11 से दोपहर 4 बजे) के दौरान भारी शारीरिक कार्य से दूर रखा जाना चाहिए।
  • सामुदायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर: ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ पेयजल, छायादार आश्रय स्थल और सुरक्षित परिवहन की सुविधा दी जानी चाहिए।
  • जागरूकता अभियान: स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) के माध्यम से महिलाओं को हीटवेव और प्रदूषण से बचाव के तरीके सिखाए जाने चाहिए।
  • स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग: घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी या कंडे की जगह एलपीजी या सोलर कुकर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि इनडोर वायु प्रदूषण से महिलाओं के फेफड़ों को बचाया जा सके।

आगे की राह: नीतिगत और संस्थागत सुधार

दीर्घकालिक राहत के लिए सरकारी नीतियों में लिंग-संवेदनशील (Gender-sensitive) दृष्टिकोण अपनाना होगा:

  • जेंडर-स्पेसिफिक हेल्थ डेटा: स्वास्थ्य विभागों को जलवायु संबंधी बीमारियों का लैंगिक डेटा एकत्र करना चाहिए, ताकि यह समझा जा सके कि कौन सी बीमारी किस वर्ग की महिलाओं को अधिक प्रभावित कर रही है।
  • अस्पतालों में कूलिंग सुविधाएं: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्रसूति वार्डों में एयर कंडीशनिंग या डेजर्ट कूलिंग की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि नवजात शिशु और मां हीट-स्ट्रोक से सुरक्षित रहें।
  • आपदा प्रबंधन में प्राथमिकता: राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बलों (NDRF/SDRF) के राहत शिविरों में महिलाओं की निजता, स्वच्छता (सेनेटरी पैड की उपलब्धता), सुरक्षित शौचालय और मानसिक परामर्श की विशेष व्यवस्था हो।
  • नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी: कृषि, जल संसाधन और पर्यावरण नीतियों के निर्धारण में महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी 50% तक सुनिश्चित की जाए।

जलवायु परिवर्तन अब केवल एक भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है, जिसका सबसे संवेदनशील शिकार हमारी आधी आबादी हो रही है। महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हालांकि, महिलाएं केवल इस संकट की शिकार भर नहीं हैं; वे समाधान का भी एक सशक्त माध्यम हैं। यदि हम स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को महिलाओं की जरूरतों के अनुकूल बनाएं, बुनियादी ढांचे में सुधार करें और नीति-निर्माण में उनकी आवाज को शामिल करें, तो हम न केवल महिलाओं को जलवायु जोखिमों से बचा सकते हैं, बल्कि एक सुरक्षित, न्यायसंगत और स्वस्थ समाज का निर्माण भी कर सकते हैं।

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Updated on:

11 Aug 2026 02:28 pm

Published on:

11 Aug 2026 02:28 pm

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