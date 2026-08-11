जलवायु परिवर्तन: क्या ग्लोबल वार्मिंग बिगाड़ रहा है महिलाओं की सेहत?

जब भी जलवायु परिवर्तन की चर्चा होती है, तो आमतौर पर बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियर, बेमौसम बारिश, सूखा या भीषण बाढ़ की तस्वीरें सामने आती हैं। हम अक्सर इसे केवल पर्यावरण और मौसम से जुड़ा संकट मान लेते हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन केवल एक प्राकृतिक या पर्यावरणीय चुनौती नहीं है, यह एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संकट भी है। इस वैश्विक संकट की सबसे भारी कीमत समाज का वह वर्ग चुका रहा है, जो पहले से ही सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से जूझ रहा है अर्थात महिलाएं।



हाल के वर्षों में प्रकाशित कई अंतरराष्ट्रीय शोधों और वैज्ञानिक रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बढ़ती गर्मी, दूषित हवा, पीने के पानी का संकट और जलवायु-प्रेरित प्राकृतिक आपदाएं महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, प्रजनन और सामाजिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। सामाजिक भूमिकाओं, जैविक आवश्यकताओं और आर्थिक निर्भरता के कारण महिलाओं पर इस संकट का प्रभाव पुरुषों की तुलना में काफी अलग और अधिक गंभीर होता है।