ज़रा याद करो कुर्बानी: स्वतंत्रता सेनानी हरिभाऊ उपाध्याय का गांधीवाद से क्या रिश्ता था?

हरिभाऊ उपाध्याय का निधन 25 अगस्त 1972 को हुआ। उनका सार्वजनिक जीवन स्वतंत्रता आंदोलन, पत्रकारिता, साहित्य, सामाजिक सुधार और स्वतंत्र भारत के प्रशासन-इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा रहा। राजस्थान के इतिहास में उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने गांधीवादी विचारों को केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रखा। हटूंडी के गांधी आश्रम से लेकर पत्रकारिता, साहित्य और सार्वजनिक जीवन तक उन्होंने सत्य, सामाजिक सुधार, जनसेवा और आत्मनिर्भरता की उस सोच को आगे बढ़ाया, जिसे गांधी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार मानते थे। संक्षेप में कहा जाए तो हरिभाऊ उपाध्याय का गांधीवाद उनके लिए कोई अलग राजनीतिक अध्याय नहीं था, बल्कि उनके जीवन और सार्वजनिक कार्यों की मूल प्रेरणा था।