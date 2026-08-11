आपदा से तबाही: क्या उत्तराखंड और हिमाचल में बाढ़ ने विकास को रोका? जानें पिछले वर्षों में कितना नुकसान हुआ

हिमाचल प्रदेश में 2023 और 2024 की मानसून आपदाओं ने भारी आर्थिक और मानवीय क्षति पहुंचाई। वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में जान-माल का नुकसान व्यापक था। इसमें 428 मौतें, 6,432 जानवरों की मृत्यु, 10,150 पोल्ट्री पक्षियों की हानि, और संरचनात्मक नुकसान ₹557.44 करोड़ का था। वहीं 2024 में जान-माल का नुकसान कम था। इस वर्ष 318 मौतें, पशु हानि ₹0.49 करोड़, संरचनात्मक नुकसान ₹23.29 करोड़ का हुआ। सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर अनुमानित खर्च ₹3,000 करोड़ से अधिक रहा। इसके अलावा, 2023 की आपदाओं में हिमाचल प्रदेश को लगभग $1.42 बिलियन (करीब ₹11,800 करोड़) का संपत्ति नुकसान हुआ, जो पिछले पांच वर्षों के नुकसान से भी अधिक था।