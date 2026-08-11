इवेंट से ठीक पहले पिंपल! जानिए क्यों निकलते हैं मुहासे और कैसे पाएं तुरंत राहत

जब भी किसी खास मौके पर जैसे शादी, जॉब इंटरव्यू, फेयरवेल, या किसी खास इवेंट से ठीक एक या दो दिन पहले जब आप शीशे में चेहरा देखते हैं, तो गाल या माथे पर एक लाल, बड़ा सा पिंपल (मुंहासा) नजर आ जाता है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसका सामना लगभग हर उम्र के व्यक्ति ने कभी न कभी जरूर किया होगा। अक्सर लोग इसे महज एक बुरा इत्तेफाक मान लेते हैं या हिचकते है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार, किसी खास इवेंट से ठीक पहले मुंहासे निकलने के पीछे ठोस जैविक और लाइफस्टाइल से जुड़े कारण होते हैं।