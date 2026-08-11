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इवेंट से ठीक पहले पिंपल! जानिए क्यों निकलते हैं मुहासे और कैसे पाएं तुरंत राहत

इवेंट या शादी से ठीक पहले चेहरे पर पिंपल क्यों निकल आते हैं? जानिए इसके पीछे का साइंस, तनाव का कनेक्शन और आखिरी वक्त पर एक्ने सुखाने के आसान इमरजेंसी हैक्स।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 11, 2026

pimple

इवेंट से पहले पिंपल? (AI)

जब भी किसी खास मौके पर जैसे शादी, जॉब इंटरव्यू, फेयरवेल, या किसी खास इवेंट से ठीक एक या दो दिन पहले जब आप शीशे में चेहरा देखते हैं, तो गाल या माथे पर एक लाल, बड़ा सा पिंपल (मुंहासा) नजर आ जाता है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसका सामना लगभग हर उम्र के व्यक्ति ने कभी न कभी जरूर किया होगा। अक्सर लोग इसे महज एक बुरा इत्तेफाक मान लेते हैं या हिचकते है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार, किसी खास इवेंट से ठीक पहले मुंहासे निकलने के पीछे ठोस जैविक और लाइफस्टाइल से जुड़े कारण होते हैं।

आखिर क्यों हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में ही हमारी त्वचा इस तरह प्रतिक्रिया देती है और इससे बचने के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, आइए विस्तार से समझते हैं

पिंपल्स का साइंटिफिक कनेक्शन

जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है चाहे वह खुशी का मौका हो या घबराहट का हमारा दिमाग एक प्रकार का दबाव महसूस करता है। इस दौरान शरीर में कोर्टिसोल (Cortisol) और एड्रेनालाईन (Adrenaline) नामक स्ट्रैस हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है।

  • अत्यधिक सीबम (Sebum) का बनना: कोर्टिसोल हार्मोन सीधे तौर पर हमारी त्वचा की सीबेशियस ग्रंथियों (Sebaceous Glands) को प्रभावित करता है। यह ग्रंथियां अचानक बहुत अधिक तेल (सीबम) बनाना शुरू कर देती हैं।
  • पोर्स का बंद होना: जब त्वचा पर ज़रूरत से ज़्यादा तेल जमा होता है, तो यह डेड स्किन सेल्स (मृत कोशिकाओं) के साथ मिलकर त्वचा के छोटे-छोटे छिद्रों (Pores) को बंद कर देता है।
  • बैक्टीरिया का हमला: बंद पोर्स के भीतर C. acnes (Cutibacterium acnes) नाम का बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगता है, जिससे उस जगह पर सूजन, लालिमा और दर्द भरा पिंपल बन जाता है।

इवेंट से पहले होने वाली आम गलतियां

स्ट्रैस के अलावा, हमारी अपनी कुछ आदतें और अनजाने में की गई गलतियां भी आख़िरी वक़्त पर एक्ने ब्रेकआउट का कारण बनती हैं।

  • अचानक नया ब्यूटी प्रोडक्ट या फेशियल ट्राई करना : इवेंट में सबसे अलग और ग्लोइंग दिखने की चाहत में लोग अक्सर 2-3 दिन पहले नया फेशियल करवा लेते हैं या नया सीरम, क्रीम अथवा मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। त्वचा को नए केमिकल्स से ढलने में समय लगता है। कई बार नया प्रोडक्ट त्वचा को सूट नहीं करता और एलर्जिक रिएक्शन या पिंपल्स के रूप में बाहर आता है।
  • नींद की कमी (Sleep Deprivation) : इवेंट की तैयारियों, खरीदारी, देर रात तक जागने या नर्वसनेस के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती। कम सोने से शरीर की कुदरती रिपेयरिंग प्रोसेस धीमी हो जाती है और त्वचा में इन्फ्लेमेशन (सूजन) बढ़ जाती है।
  • खान-पान में लापरवाही : इवेंट्स के दौरान या उससे ठीक पहले अक्सर मिठाई, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स (जैसे मैदा) का सेवन बढ़ जाता है। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स (High Glycemic Index) वाले ये खाद्य पदार्थ इंसुलिन का स्तर तुरंत बढ़ा देते हैं, जिससे मुंहासे निकलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
  • बार-बार चेहरे को छूना : घबराहट या उत्सुकता में लोग अनजाने में बार-बार अपने चेहरे पर हाथ लगाते हैं। हाथों में मौजूद बैक्टीरिया चेहरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं और नए पिंपल्स को जन्म देते हैं।

भविष्य के इवेंट्स के लिए प्री-प्लानिंग: स्किनकेयर रूटीन

यदि आप चाहते हैं कि आने वाले किसी भी इवेंट से पहले आपकी त्वचा बेदाग और चमकदार रहे, तो इवेंट से 3-4 हफ्ते पहले से ही अपनी दिनचर्या में ये सुधार करें:

  • 'नो न्यू प्रोडक्ट' रूल अपनाएं: किसी भी मुख्य कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले कोई भी नया स्किनकेयर प्रोडक्ट, नया मेकअप या फेशियल ट्रीटमेंट न लें।
  • हाइड्रेशन पर ध्यान दें: रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीएं ताकि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें और त्वचा अंदर से ग्लो करे।
  • सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक एसिड फेसवॉश: अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो बीएचए (BHA) युक्त क्लींजर का उपयोग करें, जो पोर्स की गहराई से सफाई करता है।
  • माइंडफुलनेस और योग: ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम से कोर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित रखें।

इवेंट से ठीक पहले एक्ने होना कोई अनोखी बात नहीं है, यह तनाव और हार्मोनल बदलावों के प्रति हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बस थोड़ा धैर्य रखें, सही स्किनकेयर अपनाएं और अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें, क्योंकि आपकी असली खूबसूरती आपकी मुस्कान में है।

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Healthy Lifestyle

Updated on:

11 Aug 2026 01:57 pm

Published on:

11 Aug 2026 01:56 pm

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