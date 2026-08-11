इवेंट से ठीक पहले पिंपल! जानिए क्यों निकलते हैं मुहासे और कैसे पाएं तुरंत राहत

इवेंट से पहले पिंपल? (AI)
जब भी किसी खास मौके पर जैसे शादी, जॉब इंटरव्यू, फेयरवेल, या किसी खास इवेंट से ठीक एक या दो दिन पहले जब आप शीशे में चेहरा देखते हैं, तो गाल या माथे पर एक लाल, बड़ा सा पिंपल (मुंहासा) नजर आ जाता है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसका सामना लगभग हर उम्र के व्यक्ति ने कभी न कभी जरूर किया होगा। अक्सर लोग इसे महज एक बुरा इत्तेफाक मान लेते हैं या हिचकते है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार, किसी खास इवेंट से ठीक पहले मुंहासे निकलने के पीछे ठोस जैविक और लाइफस्टाइल से जुड़े कारण होते हैं।
आखिर क्यों हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में ही हमारी त्वचा इस तरह प्रतिक्रिया देती है और इससे बचने के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, आइए विस्तार से समझते हैं
जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है चाहे वह खुशी का मौका हो या घबराहट का हमारा दिमाग एक प्रकार का दबाव महसूस करता है। इस दौरान शरीर में कोर्टिसोल (Cortisol) और एड्रेनालाईन (Adrenaline) नामक स्ट्रैस हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है।
स्ट्रैस के अलावा, हमारी अपनी कुछ आदतें और अनजाने में की गई गलतियां भी आख़िरी वक़्त पर एक्ने ब्रेकआउट का कारण बनती हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आने वाले किसी भी इवेंट से पहले आपकी त्वचा बेदाग और चमकदार रहे, तो इवेंट से 3-4 हफ्ते पहले से ही अपनी दिनचर्या में ये सुधार करें:
इवेंट से ठीक पहले एक्ने होना कोई अनोखी बात नहीं है, यह तनाव और हार्मोनल बदलावों के प्रति हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बस थोड़ा धैर्य रखें, सही स्किनकेयर अपनाएं और अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें, क्योंकि आपकी असली खूबसूरती आपकी मुस्कान में है।
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