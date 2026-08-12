कैशबैक स्कैम से लोगों को कैसे चूना लगा रहे अपराधी? जानें ठगी से बचने के लिए उपाय और RBI के नियम

झारखंड के जामताड़ा जिले को साइबर फ्रॉड का गढ़ माना जाता है। हाल ही में पुलिस ने 'Ease My Deal' नामक एक ऐप के जरिए नकली कैशबैक का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने लोगों को 1,999 रुपये का कैशबैक देने का वादा करके फंसाया था। इसी तरह, जुलाई 2026 में पुलिस ने एक और गिरोह पकड़ा, जिसने 'PhonePe' के नाम पर कैशबैक का झांसा देकर लोगों से उनके बैंक कार्ड, CVV, OTP जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल की थी। इस मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए और 27 मोबाइल फोन तथा 39 सिम कार्ड जब्त किए गए। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैशबैक स्कैम अब व्यक्तिगत ठगी नहीं, बल्कि संगठित गिरोहों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।