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ऑपरेशन सफेद सागर: सिर्फ युद्ध नहीं, वीरों के बलिदान और परिवारों के जज्बे की कहानी

कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना की बहादुरी और जांबाज नायकों की अनकही कहानी पर आधारित वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' का पूरा रिव्यू। जानिए स्टारकास्ट, रिलीज और इसे वॉचलिस्ट में शामिल करने की खास वजहें।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 11, 2026

Operation Safeed Sagar

'ऑपरेशन सफेद सागर' (AI)

क्या आपने कभी सोचा है कि जब सीमा पर गोलियां चलती हैं और लड़ाकू विमान बादलों का सीना चीरते हुए उड़ान भरते हैं, तब उनके पीछे क्या छूट जाता है? युद्ध केवल नक्शों पर खींची गई रेखाओं, सैन्य रणनीतियों या बारूद के धुएं तक सीमित नहीं होता। इसके पीछे छिपी होती हैं उन जांबाज सिपाहियों की धड़कनें, जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हैं, और उनके परिवारों के वे खामोश इंतजार, जो हर पल एक नई उम्मीद और प्रार्थना के साथ जीते हैं।

यदि आप इस वीकेंड किसी ऐसी कहानी की तलाश में हैं जो आपको न केवल रोमांच से भर दे, बल्कि देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं के एक अनूठे ताने-बाने से भी जोड़े, तो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ आपके लिए एक बेहतरीन चुनाव है। यह सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना (IAF) द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक हवाई अभियान की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

पहली झलक और रिलीज का माहौल

इस बहुप्रतीक्षित सीरीज को लेकर दर्शकों और रक्षा प्रेमियों के बीच काफी समय से उत्सुकता बनी हुई थी। नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले नवंबर 2025 में सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन के भव्य उद्घाटन समारोह के दौरान इस सीरीज का पहला पोस्टर और लुक जारी किया था। उस दौरान अभिनेता जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ का एक्शन मोड और वायुसेना की वर्दी में उनका अनुशासित अंदाज काफी चर्चा में रहा।

इसके बाद, जुलाई 2026 में जब इसका आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया, तो उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। ट्रेलर में उच्च ऊंचाई वाली बर्फीली चोटियों, खतरनाक फ्लाइंग ऑपरेशन्स और ‘गोल्डन एरोस’ स्क्वाड्रन के संघर्ष की झलक दिखाई गई थी। आखिरकार, 7 अगस्त 2026 से यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर वैश्विक स्तर पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो चुकी है और दर्शकों द्वारा इसे बेहद सराहा जा रहा है।

क्या है कहानी का मुख्य केंद्र?

सीरीज की कहानी का मूल आधार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध ‘गोल्डन एरोस’ (17वें स्क्वाड्रन) के इर्द-गिर्द घूमता है। यह उन युवा और साहसी पायलटों की टोली है, जिन्हें कारगिल की उन विकट परिस्थितियों में तैनात किया गया था जहाँ तापमान माइनस में था और दुश्मन पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर बंकर बनाकर बैठा था।

कहानी के केंद्र में दो मुख्य किरदार हैं:

  • विंग कमांडर बी.एस. धनोआ ‘टोनी’ (जिमी शेरगिल द्वारा अभिनीत): एक शांत, अनुभवी और रणनीतिक नेतृत्वकर्ता, जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने दस्ते का हौसला टूटने नहीं देते।
  • स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा (सिद्धार्थ द्वारा अभिनीत): एक अत्यंत जांबाज, निडर और कर्तव्यनिष्ठ पायलट, जिनकी शहादत और अदम्य साहस ने भारतीय इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया।
  • यह सीरीज केवल उड़ते हुए जेट्स और गिरते हुए बमों की कहानी नहीं है। यह दिखाती है कि 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर, जहां हवा पतली होती है और एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है, वहां पायलटों को किस मानसिक और शारीरिक दबाव से गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही, यह बेस कैंप के पीछे उनके निजी जीवन, आपसी भाईचारे और उनके घर पर इंतजार कर रहे परिवारों के भावनात्मक संघर्ष को भी बेहद संवेदनशीलता से पर्दे पर लाती है।

वास्तविकता से जुड़ाव और निर्माण की विश्वसनीयता

सैन्य विषयों पर आधारित फिल्मों या सीरीजों में अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है सच्चाई और सिनेमैटिक ड्रामा के बीच संतुलन बनाए रखना। ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ इस मामले में पूरी तरह खरी उतरती है।

  • भारतीय वायुसेना का आधिकारिक सहयोग: इस सीरीज के निर्माण में भारतीय वायुसेना ने पूरा सहयोग दिया है। यही कारण है कि सीरीज में दिखाए गए दृश्य बेहद प्रामाणिक और जीवंत लगते हैं।
  • वास्तविक लोकेशन्स और फाइटर जेट्स: सेट के बजाय वास्तविक एयरफोर्स बेस, असली MiG-21 और MiG-27 विमानों तथा सामरिक वातावरण का इस्तेमाल किया गया है, जो दर्शकों को सीधे युद्ध के मैदान का अहसास कराता है।
  • निर्माता और निर्देशक की दूरदर्शिता: निर्देशक ओनी सेन ने कहानी के मानवीय पहलुओं को बहुत खूबसूरती से उभारा है। वहीं, निर्माता अभिजीत सिंह परमार, कुशल श्रीवास्तव और मेहबूब पाल सिंह ब्रार की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि वायुसेना के अनुशासन और मर्यादा से कोई समझौता न हो।

इतिहास की पृष्ठभूमि: क्या था ‘ऑपरेशन सफेद सागर’?

सीरीज के महत्व को समझने के लिए उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है जिस पर यह आधारित है।

मई 1999 में जब पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने छिपकर कारगिल, द्रास और बटालिक की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, तब भारतीय थल सेना को सहायता देने और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक विशेष अभियान शुरू किया। इसे नाम दिया गया ‘ऑपरेशन सफेद सागर’।

समय अवधि: यह अभियान 26 मई 1999 को शुरू हुआ और 12 जुलाई 1999 तक चला।

ऐतिहासिक महत्व: 1971 के युद्ध के बाद जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का यह पहला बड़ा और प्रत्यक्ष इस्तेमाल था।

अभूतपूर्व चुनौतियां: वायुसेना के इतिहास में इतने ऊंचे और दुर्गम इलाके (High Altitude Warfare) में पहले कभी इस पैमाने पर हवाई हमला नहीं किया गया था। पतली हवा के कारण विमानों की लिफ्ट कम हो जाती थी और मिसाइल या बम सटीक निशाने पर दागना बेहद कठिन था।

इस्तेमाल किए गए विमान: इस ऑपरेशन में MiG-21, MiG-27, MiG-29 और बाद में मिराज-2000 (Mirage 2000) जैसे आधुनिक विमानों का उपयोग करके दुश्मन के सप्लाई रूट और बंकरों को ध्वस्त किया गया।

देखने लायक क्यों है यह सीरीज?

‘ऑपरेशन सफेद सागर’ केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह काम करती है। इसे देखने के कई प्रमुख कारण हैं:

  • सच्ची वीरता का सम्मान: यह सीरीज हमें उन गुमनाम या कम चर्चित नायकों से मिलाती है जिनकी वजह से 1999 में कारगिल की बर्फ से ढकी चोटियों पर तिरंगा दोबारा फहराया जा सका।
  • शानदार अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस: जिमी शेरगिल ने अपनी संजीदगी से विंग कमांडर धनोआ के किरदार में जान फूंक दी है। वहीं, सिद्धार्थ का अभिनय इतना जीवंत है कि दर्शक खुद को उनकी भावना और जुनून से बंधा हुआ महसूस करते हैं।
  • सिनेमैटोग्राफी और तकनीकी पक्ष: एयर-टू-एयर कॉम्बैट के दृश्य और उच्च पर्वतीय दृश्यों की शूटिंग इतनी बेहतरीन है कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर के वॉर-ड्रामा से मुकाबला करती है।
  • प्रेरणादायक संदेश: युवा पीढ़ी के लिए यह सीरीज केवल एक ड्रामा नहीं, बल्कि नेतृत्व (Leadership), टीमवर्क, साहस और निस्वार्थ सेवा का एक बड़ा सबक है।

वॉचलिस्ट में शामिल करने के कारण

यदि आप इस वीकेंड कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो आपको थ्रिल भी दे और आपके दिल को छू भी जाए, तो यह सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए।

  • संतुलित कहानी: इसमें केवल युद्ध का शोर नहीं है; इसमें खामोशी, प्रार्थनाएं, चिट्ठियां और अपनों को खोने का दर्द भी है।
  • सामरिक समझ: यह आम दर्शकों को यह समझने में मदद करती है कि वायुसेना केवल आसमान में उड़ने का नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे हर एक सॉर्टी (Sortie) के लिए कितनी सटीक योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है।
  • पारिवारिक दृष्टिकोण: यह उन माताओं, पत्नियों और बच्चों के त्याग को भी सलाम करती है जो हर पल अपने प्रियजनों की सुरक्षा की कामना करते हुए जीते हैं।

'ऑपरेशन सफेद सागर' केवल एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि एक गहरा और प्रभावशाली अनुभव है। यह हमें याद दिलाती है कि हम जिस शांति और सुरक्षा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत किसी न किसी ने अपनी नींद और जान देकर चुकाई है। अगर आप इस वीकेंड अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं और एक ऐसी कहानी से जुड़ना चाहते हैं जो देशभक्ति के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं की नई ऊंचाइयों को छूती हो, तो आज ही नेटफ्लिक्स पर ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करें और भारतीय वायुसेना के इन असली नायकों को नमन करें।

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Updated on:

11 Aug 2026 05:39 pm

Published on:

11 Aug 2026 05:39 pm

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