ऑपरेशन सफेद सागर: सिर्फ युद्ध नहीं, वीरों के बलिदान और परिवारों के जज्बे की कहानी

'ऑपरेशन सफेद सागर' केवल एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि एक गहरा और प्रभावशाली अनुभव है। यह हमें याद दिलाती है कि हम जिस शांति और सुरक्षा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत किसी न किसी ने अपनी नींद और जान देकर चुकाई है। अगर आप इस वीकेंड अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं और एक ऐसी कहानी से जुड़ना चाहते हैं जो देशभक्ति के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं की नई ऊंचाइयों को छूती हो, तो आज ही नेटफ्लिक्स पर ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करें और भारतीय वायुसेना के इन असली नायकों को नमन करें।