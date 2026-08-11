भारत में तेजी से बदल रही है हेल्थकेयर की परिभाषा; प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को मिल रहा बढ़ावा

सांकेतिक फोटो (सोर्स-Chatgpt)
भागदौड़ भरी आधुनिक जीवनशैली, अत्यधिक तनाव, खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने आज शहरी और अर्ध-शहरी आबादी को कई गंभीर बीमारियों के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कभी यह माना जाता था कि बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ आती हैं, लेकिन आज के समय में मधुमेह (डायलिटिस/डायबिटीज), उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। इस चिंताजनक परिदृश्य के बीच, देश में 'प्रिवेंटिव हेल्थकेयर' और 'पर्सनलाइज्ड मेडिसिन' (व्यक्तिगत चिकित्सा) का चलन एक बड़े बदलाव के रूप में उभर रहा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विभिन्न मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक, आधुनिक दौर में होने वाली अधिकांश गैर-संचारी बीमारियां (NCDs) खानपान और खराब दिनचर्या से जुड़ी होती हैं। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली लंबे समय से 'रिएक्टिव' रही है। यानी जब व्यक्ति बीमार पड़ता है, तब डॉक्टर के पास जाता है और इलाज शुरू होता है। लेकिन अब स्वास्थ्य क्षेत्र में यह सोच तेजी से बदल रही है।
अब 'प्रिवेंटिव हेल्थकेयर' का मूल मंत्र 'इलाज से बेहतर बचाव है' पर आधारित है। इसमें बीमारी शरीर में घर करने से पहले ही उसके शुरुआती लक्षणों, जेनेटिक जोखिमों और बायोमार्कर्स का पता लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। नियमित फुल-बॉडी हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग टेस्ट और एआई-बेस्ड हेल्थ ट्रैकर्स ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।
हर इंसान का शरीर, डीएनए और जेनेटिक मेकअप अलग होता है। ऐसे में एक ही दवा या एक ही डाइट चार्ट हर मरीज पर समान रूप से असर करे, यह जरूरी नहीं है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन (व्यक्तिगत चिकित्सा) का कॉन्सेप्ट मुख्यधारा में आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हम अपनी जीवनशैली में थोड़े बदलाव करें, नियमित जांच करवाएं और आधुनिक मेडिकल साइंस का सही समय पर उपयोग करें, तो जीवनशैली से जुड़ी गंभीर बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विभिन्न बायोटेक रिपोर्ट्स के अनुसार, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में मरीज के आनुवंशिक प्रोफाइल (Genomic Profiling), लाइफस्टाइल डेटा और मेडिकल हिस्ट्री का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर डॉक्टरों द्वारा यह तय किया जाता है कि विशिष्ट रोगी को कौन सी दवा, कितनी मात्रा में और किस थेरेपी से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। यह तकनीक कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और क्रोनिक डिसऑर्डर के इलाज में गेम-चेंजर साबित हो रही है।
वियरेबल डिवाइसेस (Wearable Devices): स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड अब केवल समय देखने का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये ब्लड प्रेशर, स्लीप पैटर्न, ईसीजी और ब्लड ग्लूकोज स्तर तक की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग करते हैं।
AI और टेलीमेडिसिन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डॉक्टर कम समय में एक्स-रे, एमआरआई और ब्लड रिपोर्ट्स का सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के लोग भी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश के बड़े विशेषज्ञों से जुड़कर प्रिवेंटिव कंसल्टेशन ले रहे हैं।
शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के बीच 'बर्नआउट' और तनाव आम बात हो गई है। इसे देखते हुए देश की प्रमुख कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के लिए विशेष 'वेलनेस प्रोग्राम्स', मानसिक स्वास्थ्य परामर्श (Mental Health Counseling) और वार्षिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को अपने पैकेज का अनिवार्य हिस्सा बना रही हैं। विशेषकर Gen Z और मिलेनियल्स अब स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक हो चुके हैं। वे जिम जाने, ऑर्गेनिक डाइट अपनाने, और समय-समय पर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग कराने को अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं।
भले ही प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके सामने अभी कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जेनेटिक टेस्टिंग और एडवांस्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की लागत अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसके अलावा, ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी एक बड़ा मुद्दा है।
सरकार और हेल्थकेयर स्टार्टअप्स को मिलकर ऐसी योजनाएं लानी होंगी जिससे प्रिवेंटिव हेल्थकेयर तकनीकें देश के हर कोने तक किफायती दरों पर पहुंच सकें। स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्तिगत चिकित्सा की यह लहर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आधुनिक समाज अब बीमारियों से लड़ने के बजाय उन्हें मात देने की रणनीति पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य के प्रति यह सजगता ही एक स्वस्थ और सशक्त भारत की असली नींव है।
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