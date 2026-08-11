भारत में तेजी से बदल रही है हेल्थकेयर की परिभाषा; प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को मिल रहा बढ़ावा

भागदौड़ भरी आधुनिक जीवनशैली, अत्यधिक तनाव, खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने आज शहरी और अर्ध-शहरी आबादी को कई गंभीर बीमारियों के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कभी यह माना जाता था कि बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ आती हैं, लेकिन आज के समय में मधुमेह (डायलिटिस/डायबिटीज), उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। इस चिंताजनक परिदृश्य के बीच, देश में 'प्रिवेंटिव हेल्थकेयर' और 'पर्सनलाइज्ड मेडिसिन' (व्यक्तिगत चिकित्सा) का चलन एक बड़े बदलाव के रूप में उभर रहा है।