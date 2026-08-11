11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

भारत में तेजी से बदल रही है हेल्थकेयर की परिभाषा; प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को मिल रहा बढ़ावा

आधुनिक युग में तेजी से बदल रही जीवनशैली में 'बीमारियों के इलाज' के तरीके भी बदल रहे हैं। अब बीमारियों से लड़ने के बजाय उन्हें मात देने की रणनीति पर काम कर रहा है। मौजूदा समय में हेल्थकेयर और प्रिवेंटिव मेडिसिन की डिमांड तेजी से बढ़ी है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Aug 11, 2026

Healthcare and preventive medicine

सांकेतिक फोटो (सोर्स-Chatgpt)

भागदौड़ भरी आधुनिक जीवनशैली, अत्यधिक तनाव, खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने आज शहरी और अर्ध-शहरी आबादी को कई गंभीर बीमारियों के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कभी यह माना जाता था कि बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ आती हैं, लेकिन आज के समय में मधुमेह (डायलिटिस/डायबिटीज), उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। इस चिंताजनक परिदृश्य के बीच, देश में 'प्रिवेंटिव हेल्थकेयर' और 'पर्सनलाइज्ड मेडिसिन' (व्यक्तिगत चिकित्सा) का चलन एक बड़े बदलाव के रूप में उभर रहा है।

पारंपरिक इलाज से 'प्रिवेंटिव हेल्थकेयर' की ओर शिफ्टिंग

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विभिन्न मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक, आधुनिक दौर में होने वाली अधिकांश गैर-संचारी बीमारियां (NCDs) खानपान और खराब दिनचर्या से जुड़ी होती हैं। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली लंबे समय से 'रिएक्टिव' रही है। यानी जब व्यक्ति बीमार पड़ता है, तब डॉक्टर के पास जाता है और इलाज शुरू होता है। लेकिन अब स्वास्थ्य क्षेत्र में यह सोच तेजी से बदल रही है।

अब 'प्रिवेंटिव हेल्थकेयर' का मूल मंत्र 'इलाज से बेहतर बचाव है' पर आधारित है। इसमें बीमारी शरीर में घर करने से पहले ही उसके शुरुआती लक्षणों, जेनेटिक जोखिमों और बायोमार्कर्स का पता लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। नियमित फुल-बॉडी हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग टेस्ट और एआई-बेस्ड हेल्थ ट्रैकर्स ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।

पर्सनलाइज्ड मेडिसिन: हर शरीर की अपनी अलग जरूरत

हर इंसान का शरीर, डीएनए और जेनेटिक मेकअप अलग होता है। ऐसे में एक ही दवा या एक ही डाइट चार्ट हर मरीज पर समान रूप से असर करे, यह जरूरी नहीं है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन (व्यक्तिगत चिकित्सा) का कॉन्सेप्ट मुख्यधारा में आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हम अपनी जीवनशैली में थोड़े बदलाव करें, नियमित जांच करवाएं और आधुनिक मेडिकल साइंस का सही समय पर उपयोग करें, तो जीवनशैली से जुड़ी गंभीर बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विभिन्न बायोटेक रिपोर्ट्स के अनुसार, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में मरीज के आनुवंशिक प्रोफाइल (Genomic Profiling), लाइफस्टाइल डेटा और मेडिकल हिस्ट्री का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर डॉक्टरों द्वारा यह तय किया जाता है कि विशिष्ट रोगी को कौन सी दवा, कितनी मात्रा में और किस थेरेपी से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। यह तकनीक कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और क्रोनिक डिसऑर्डर के इलाज में गेम-चेंजर साबित हो रही है।

टेक्नोलॉजी और स्मार्ट गैजेट्स की बढ़ती भूमिका

वियरेबल डिवाइसेस (Wearable Devices): स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड अब केवल समय देखने का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये ब्लड प्रेशर, स्लीप पैटर्न, ईसीजी और ब्लड ग्लूकोज स्तर तक की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग करते हैं।

AI और टेलीमेडिसिन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डॉक्टर कम समय में एक्स-रे, एमआरआई और ब्लड रिपोर्ट्स का सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के लोग भी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश के बड़े विशेषज्ञों से जुड़कर प्रिवेंटिव कंसल्टेशन ले रहे हैं।

कॉर्पोरेट जगत और युवा पीढ़ी की नई प्राथमिकताएं

शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के बीच 'बर्नआउट' और तनाव आम बात हो गई है। इसे देखते हुए देश की प्रमुख कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के लिए विशेष 'वेलनेस प्रोग्राम्स', मानसिक स्वास्थ्य परामर्श (Mental Health Counseling) और वार्षिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को अपने पैकेज का अनिवार्य हिस्सा बना रही हैं। विशेषकर Gen Z और मिलेनियल्स अब स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक हो चुके हैं। वे जिम जाने, ऑर्गेनिक डाइट अपनाने, और समय-समय पर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग कराने को अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं।

भविष्य की राह और चुनौतियां

भले ही प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके सामने अभी कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जेनेटिक टेस्टिंग और एडवांस्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की लागत अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसके अलावा, ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी एक बड़ा मुद्दा है।

सरकार और हेल्थकेयर स्टार्टअप्स को मिलकर ऐसी योजनाएं लानी होंगी जिससे प्रिवेंटिव हेल्थकेयर तकनीकें देश के हर कोने तक किफायती दरों पर पहुंच सकें। स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्तिगत चिकित्सा की यह लहर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आधुनिक समाज अब बीमारियों से लड़ने के बजाय उन्हें मात देने की रणनीति पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य के प्रति यह सजगता ही एक स्वस्थ और सशक्त भारत की असली नींव है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 09:02 pm

Published on:

11 Aug 2026 09:02 pm

Hindi News / Patrika+ / भारत में तेजी से बदल रही है हेल्थकेयर की परिभाषा; प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को मिल रहा बढ़ावा

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

पर्यावरण के लिए नासूर बन रहा फास्ट फैशन; बड़ी चुनौती के बीच रीसाइक्ल्ड कपड़ों की ओर भारत ने बढ़ाया कदम

sustainable fashion
Patrika+

भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लागू: अक्टूबर से शुरू हो सकती है ट्रेडिंग, क्या होगा असर?

Carbon Credit Trading Scheme implemented
Patrika+

बिग बैंग से भी पुराने ब्लैक होल? नई रिसर्च ने ब्रह्मांड की शुरुआत पर उठाए सवाल

Black Hole Research News
Patrika+

गलत पोप का साथ देना पड़ गया भारी? रोम की एक सियासी चाल से बदली इंग्लैंड की किस्मत

King Harold and the Pope Dispute News
Patrika+

युवाओं में Co-working और Co-living कल्चर का क्रेज, क्या है इस बड़े बदलाव की वजह?

young professional lifestyle
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.