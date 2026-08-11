बैटरी से आत्मनिर्भर बनेगा भारत? ग्रीन एनर्जी और EV बैटरी रिसाइक्लिंग में आ रहे स्टार्टअप्स, जानें देश की वैश्विक स्थिति

भारत और यूरोपीय संघ ने EV बैटरी रिसाइक्लिंग और क्रिटिकल मिनरल रिकवरी के लिए 169 करोड़ रुपये का साझा कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम यूरोपीय संघ के 'होराइजन यूरोप' और भारत के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों की वैज्ञानिक रिसाइक्लिंग बढ़ावा देने के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये की एक नई योजना भी लॉन्च की है, ताकि बैटरी में मौजूद कीमती खनिजों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके और आयात पर निर्भरता घटे। वहीं, हिंडाल्को ने मार्च 2025 में देश का पहला EV कॉपर फॉइल प्लांट स्थापित करने के लिए 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी, क्योंकि भारत बैटरी-ग्रेड कॉपर फॉइल की अपनी जरूरत का 80-85 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है।