300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जिस युवक को पकड़ने पहुंचे, उसे अंग्रेजों ने सुनाई थी फांसी की सजा

आजादी के बाद भी अवंती लाल जैन का सार्वजनिक जीवन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने पत्रकारिता से जुड़कर भी काम किया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वे 1950 से जीवन के अंत तक इंदौर स्थानीय समाचार पत्र के जिला प्रतिनिधि रहे। उन्होंने 'Dramatic Jails of Central India' नाम की पुस्तक भी लिखी, जिसमें मध्य भारत की जेलों और अपने अनुभवों से जुड़े प्रसंग दर्ज किए गए थे। यानी जिस व्यक्ति ने अंग्रेजी शासन की जेलों को भीतर से देखा था, उसने बाद में उन्हीं अनुभवों को शब्दों में दर्ज किया।