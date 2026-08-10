17 साल की उम्र में अंग्रेजों से बचकर भूमिगत हुआ नरसिंहपुर का फूलचंद गुप्ता, गुप्त नेटवर्क में निभाई बड़ी भूमिका

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के फूलचंद गुप्ता ऐसी ही एक कहानी हैं। भारत सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव के डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिट्री में दर्ज जानकारी के मुताबिक फूलचंद गुप्ता का जन्म 19 सितंबर 1924 को नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान दास गुप्ता था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी, तब फूलचंद की उम्र महज 17 साल थी। यही वह उम्र थी, जब उन्होंने ऐसा रास्ता चुना, जिसमें हर दिन गिरफ्तारी का खतरा था।