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अजीजन बाई: कानपुर की वह तवायफ जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी कर दी थी 400 महिलाओं की फौज

Azizan Bai : 1857 की क्रांति की गुमनाम नायिका अजीजन बाई की अदम्य साहस भरी कहानी, जिन्होंने कानपुर में 400 महिलाओं की 'मस्तानी टोली' बनाकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 11, 2026

Azizan Bai

Azizan Bai : कौन थी अजीजन बाई।

साल 1857। उत्तर भारत की धरती अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की आग में जल रही थी। मेरठ से उठी चिंगारी दिल्ली, कानपुर, झांसी और अवध तक फैल चुकी थी। हर तरफ एक ही चर्चा थी। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। इसी उथल-पुथल के दौर में कानपुर की गलियों से एक ऐसा नाम उभरा, जो इतिहास की मुख्यधारा में तो कभी जगह नहीं बना पाया, लेकिन जिसने आजादी की उस पहली लड़ाई में ऐसा योगदान दिया जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। यह नाम था अजीजन बाई।

अजीजन बाई पेशे से एक तवायफ थीं। उस दौर में तवायफों को सिर्फ नाच-गाने वाली महिलाओं के रूप में देखना बड़ी भूल होगी। वे संगीत और कला की संरक्षक होने के साथ-साथ समाज के प्रभावशाली लोगों से भी जुड़ी रहती थीं। उनके कोठों पर रईस, सैनिक, अधिकारी और व्यापारी आते-जाते थे। इसलिए उनके पास खबरों और सूचनाओं का एक ऐसा नेटवर्क होता था, जो कई बार किसी सरकारी तंत्र से भी ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता था।

1857 की क्रांति ने बदली तस्वीर

कानपुर में अजीजन बाई की पहचान भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन 1857 की क्रांति ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जब उन्होंने देखा कि देशभर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है और कानपुर में नाना साहेब पेशवा के नेतृत्व में क्रांतिकारी मोर्चा संभाल रहे हैं, तो उन्होंने भी तय कर लिया कि अब उनकी कला नहीं, बल्कि उनका साहस इतिहास लिखेगा।

कहा जाता है कि अजीजन बाई ने अपने आसपास की महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। धीरे-धीरे यह समूह इतना बड़ा हो गया कि करीब 400 महिलाओं की एक टोली तैयार हो गई, जिसे बाद में 'मस्तानी टोली' के नाम से जाना गया। यह कोई साधारण समूह नहीं था।

मस्तानी टोली का सबसे बड़ा हथियार था 'सूचना'

इन महिलाओं को घुड़सवारी सिखाई गई। हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। जरूरत पड़ने पर वे पुरुषों जैसी वेशभूषा धारण करती थीं ताकि दुश्मन उन्हें पहचान न सके। उस दौर में जब महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित माना जाता था, तब अजीजन बाई उन्हें संघर्ष और प्रतिरोध की राह पर लेकर चल रही थीं। लेकिन मस्तानी टोली का सबसे बड़ा हथियार तलवार या बंदूक नहीं थी, बल्कि सूचना थी।

अंग्रेजी सेना की गतिविधियों पर नजर रखना, सैनिकों की आवाजाही की खबर जुटाना, छावनियों से गुप्त जानकारी निकालना और उसे क्रांतिकारियों तक पहुंचाना। यह सब इस टोली की जिम्मेदारी थी। अजीजन बाई और उनकी सहयोगी महिलाएं ऐसे इलाकों तक पहुंच जाती थीं, जहां सामान्य क्रांतिकारी आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। इसी वजह से उनका नेटवर्क विद्रोहियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया था।

टोली ने खुफिया तंत्र की तरह किया काम

इतिहास के कई विवरण बताते हैं कि कानपुर की लड़ाई के दौरान मस्तानी टोली ने एक खुफिया तंत्र की तरह काम किया। अंग्रेजों की रणनीतियों और सैन्य गतिविधियों की जानकारी समय रहते क्रांतिकारियों तक पहुंचाना उनके सबसे अहम कार्यों में शामिल था।
लेकिन उनका योगदान केवल जासूसी तक सीमित नहीं था।

जब युद्ध के मैदान से घायल क्रांतिकारी लौटते थे, तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी यही महिलाएं संभालती थीं। वे घायलों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचातीं, उनके लिए भोजन और दवाइयों का इंतजाम करतीं और उनकी सेवा करतीं। कई बार वे उन सैनिकों का मनोबल भी बढ़ातीं जो लगातार लड़ाइयों और हताहतों की खबरों से निराश हो चुके होते थे।

कानपुर में नाना साहेब के नेतृत्व में चल रहे विद्रोह को मजबूत करने में अजीजन बाई और उनकी टोली की भूमिका को इसी संदर्भ में देखा जाता है। भले ही वे किसी सेना की आधिकारिक कमांडर नहीं थीं, लेकिन उनके बिना क्रांतिकारियों का काम कहीं अधिक कठिन हो सकता था। फिर समय ने करवट बदली।

अंग्रेजों ने अपनी ताकत समेटी और कानपुर सहित कई क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। 1857 का विद्रोह धीरे-धीरे दबाया जाने लगा। क्रांतिकारियों के साथ-साथ उनके समर्थकों की भी तलाश शुरू हुई। इसी दौर में अजीजन बाई का नाम अंग्रेजों की नजर में आया।

माफी नहीं मांगी…मौत स्वीकार की

लोकप्रिय कथाओं और स्थानीय इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उन्हें गिरफ्तार कर अंग्रेज अधिकारी जनरल हैवलॉक के सामने पेश किया गया। उनसे कहा गया कि यदि वे अपने साथियों की जानकारी दे दें और अंग्रेजी शासन के सामने झुक जाएं तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। लेकिन अजीजन बाई ने कथित तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। कहानी यहीं सबसे ज्यादा भावुक हो जाती है।

बताया जाता है कि उन्होंने न तो माफी मांगी और न ही अपने साथियों का नाम बताया। इसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय उनकी उम्र महज 24 या 25 वर्ष के आसपास बताई जाती है।

उनकी मौत को लेकर अभी भी कई सवाल

हालांकि इतिहास का एक दूसरा पक्ष भी है। अजीजन बाई के जीवन और मृत्यु को लेकर ठोस दस्तावेज बहुत कम उपलब्ध हैं। इतिहासकारों का मानना है कि उनके बारे में उपलब्ध जानकारी का बड़ा हिस्सा स्थानीय परंपराओं, मौखिक इतिहास और बिखरे हुए स्रोतों पर आधारित है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी और मृत्यु से जुड़ी हर बात को पूर्ण रूप से प्रमाणित इतिहास नहीं माना जा सकता। लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि उन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी और महिलाओं को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उतारा था। शायद यही वजह है कि अजीजन बाई की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है।

यह कहानी सिर्फ एक तवायफ की नहीं है। यह उस महिला की कहानी है जिसने समाज द्वारा तय की गई अपनी पहचान से आगे बढ़कर देश के लिए लड़ने का फैसला किया। यह उस दौर की कहानी है जब महिलाओं ने सिर्फ पर्दे के पीछे से नहीं, बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर भी इतिहास रचा। और यह उस सच्चाई की भी याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई केवल राजाओं, रानियों और सैनिकों ने नहीं लड़ी थी, बल्कि उन गुमनाम लोगों ने भी लड़ी थी जिनके नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम जगह पा सके।

कानपुर की अजीजन बाई उन्हीं गुमनाम नायिकाओं में से एक थीं। एक ऐसी महिला, जिसने अपने समय की सीमाओं को तोड़ा, सैकड़ों महिलाओं को संगठित किया और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने का साहस दिखाया। शायद इसी वजह से, 1857 की क्रांति की हर चर्चा में उनका नाम एक बार फिर याद किया जाना चाहिए।

📌 तथ्य📖 जानकारी
👤 नामअजीजन बाई
📍 शहरकानपुर
🎭 पहचानप्रसिद्ध तवायफ और 1857 की क्रांतिकारी सहयोगी
⚔️ विशेष योगदान400 महिलाओं की ‘मस्तानी टोली’ का गठन
🕵️ प्रमुख कार्यजासूसी, गुप्त संदेश पहुंचाना और घायल क्रांतिकारियों की सेवा
🤝 सहयोगनाना साहेब और कानपुर के विद्रोही
ऐतिहासिक महत्व1857 की क्रांति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक

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Updated on:

11 Aug 2026 10:25 am

Published on:

11 Aug 2026 09:28 am

Hindi News / Patrika+ / अजीजन बाई: कानपुर की वह तवायफ जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी कर दी थी 400 महिलाओं की फौज

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