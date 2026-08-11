अजीजन बाई: कानपुर की वह तवायफ जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी कर दी थी 400 महिलाओं की फौज

हालांकि इतिहास का एक दूसरा पक्ष भी है। अजीजन बाई के जीवन और मृत्यु को लेकर ठोस दस्तावेज बहुत कम उपलब्ध हैं। इतिहासकारों का मानना है कि उनके बारे में उपलब्ध जानकारी का बड़ा हिस्सा स्थानीय परंपराओं, मौखिक इतिहास और बिखरे हुए स्रोतों पर आधारित है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी और मृत्यु से जुड़ी हर बात को पूर्ण रूप से प्रमाणित इतिहास नहीं माना जा सकता। लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि उन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी और महिलाओं को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उतारा था। शायद यही वजह है कि अजीजन बाई की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है।