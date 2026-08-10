फिटनेस ट्रैकर या स्मार्टवॉच? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

स्मार्टवॉच खरीदते समय रखें ये बातें ध्यान। (फोटोः एआई)
स्मार्टवॉच खरीदते समय सही विकल्प चुनना अक्सर उलझन भरा हो सकता है, क्योंकि बाजार में फीचर्स की लंबी सूची और अलग-अलग कीमतें आपको भ्रमित कर सकती हैं।
लेकिन जब आप अपनी आवश्यकता और बजट को ध्यान में रखकर समझदारी से चुनाव करते हैं, तो एक स्मार्टवॉच आपके लिए वास्तव में उपयोगी साथी बन सकती है। इस लेख में जानिए, सही स्मार्टवॉच चुनने के लिए क्या करें।
सबसे पहले यह तय करें कि आपको केवल फिटनेस ट्रैकिंग चाहिए या स्मार्टफोन जैसा अनुभव भी चाहिए। फिटनेस बैंड्स (₹1,500–3,000) स्टेप्स, हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग अच्छे से करते हैं और इनकी बैटरी लाइफ भी लंबी होती है, 7 से 14 दिन तक। वहीं, स्मार्टवॉच में ऐप्स, कॉलिंग, नोटिफिकेशन और पेमेंट जैसे स्मार्ट फीचर्स होते हैं। यदि आपकी आवश्यकता केवल फिटनेस तक सीमित है, तो बैंड ही बेहतर विकल्प हो सकता है; लेकिन यदि आप कॉल, ऐप्स और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं, तो स्मार्टवॉच चुनें।
आपका स्मार्टफोन कौन सा है, Android या iPhone, यह सबसे पहला फिल्टर है। Wear OS (Google) एंड्रॉयड के साथ बेहतर काम करता है और इसमें ऐप सपोर्ट भी अधिक मिलता है, जबकि watchOS (Apple) केवल iPhone के साथ काम करता है और इसमें हेल्थ फीचर्स अधिक गहरे होते हैं। यदि एंड्रॉयड उपयोगकर्ता Apple Watch खरीदते हैं, तो कई फीचर्स काम नहीं करेंगे।
भारत में स्मार्टवॉच की कीमत ₹999 से लेकर ₹50,000 तक है। आम उपयोगकर्ता के लिए ₹5,000 तक की एंट्री-लेवल वॉच और ₹15,000 तक की फुल-फीचर वॉच एक अच्छी सीमा है। बजट तय करने से आप अनावश्यक फीचर्स के लिए पैसे खर्च करने से बच सकते हैं।
AMOLED या OLED डिस्प्ले रंगीन और साफ होते हैं और पढ़ने में भी आरामदायक रहते हैं। Always-on डिस्प्ले सुविधा तो है, लेकिन इसका बैटरी पर असर पड़ता है। बैटरी लाइफ पर ध्यान दें, कुछ वॉच 1–2 दिन चलती हैं, जबकि कुछ बैंड्स 1–2 हफ्ते तक चलते हैं। भारत जैसे माहौल में, जहां बिजली कटौती और गर्मी आम है, 5 दिन से कम बैटरी लाइफ वाली वॉच से बचना चाहिए।
हार्ट रेट मॉनिटर, SpO₂, स्लीप ट्रैकिंग, GPS, NFC पेमेंट जैसी सुविधाएं आमतौर पर उपलब्ध हैं। ध्यान रखें SpO₂ और ECG जैसे फीचर्स 90% वॉच में सटीक नहीं होते। इसलिए केवल फीचर्स की संख्या पर भरोसा न करें, वास्तविक आवश्यकता और विश्वसनीयता पर ध्यान दें।
वॉच का मटेरियल, प्लास्टिक, मेटल या सिरेमिक और स्ट्रैप का आरामदायक होना जरूरी है। खासकर गर्म मौसम में TPU या नायलॉन स्ट्रैप बेहतर रहते हैं। 20 या 22 मिमी स्ट्रैप को भी देख लें, ताकि बाद में बदलना आसान हो।
स्मार्टवॉच का असली अनुभव आपके फोन ऐप और वॉच के बीच की संगतता पर निर्भर करता है। Wear OS एंड्रॉयड के साथ अच्छा काम करता है, जबकि Apple Watch iPhone के साथ गहराई से जुड़ी होती है। ऐप्स, नोटिफिकेशन और अपडेट्स की उपलब्धता पर ध्यान दें।
यदि आप एडवेंचर या बाहरी गतिविधियां करते हैं, तो IP69 जैसे उच्च वॉटर-डस्ट रेजिस्टेंस और 1200 निट्स ब्राइटनेस जैसी विशेषताएं काम आ सकती हैं, लेकिन सामान्य उपयोग के लिए ये आवश्यक नहीं हैं।
|पहलू
|क्या देखें
|प्राथमिकता
|फिटनेस ट्रैकर या स्मार्टवॉच
|संगतता
|Android बनाम iOS
|बजट
|₹5,000 (एंट्री) – ₹15,000 (फुल फीचर)
|डिस्प्ले
|AMOLED/OLED, Always-on
|बैटरी लाइफ
|कम से कम 5 दिन (नोटिफिकेशन + HR)
|फीचर्स
|HR, SpO₂, स्लीप; GPS/NFC आवश्यकता अनुसार
|विश्वसनीयता
|सटीक ट्रैकिंग, वास्तविक उपयोग
|आरामदायक पहनावा
|स्ट्रैप, मटेरियल, वजन
|ऐप सपोर्ट
|फोन ऐप और वॉच इकोसिस्टम
|विशेष जरूरतें
|एडवेंचर/आउटडोर के लिए अतिरिक्त फीचर
स्मार्टवॉच खरीदते समय सबसे जरूरी है, आपकी आवश्यकता, फोन अनुकूल होना और बजट के बीच संतुलन। हर फीचर की चमक पर न जाएं, बल्कि वही चुनें जो रोजमर्रा में आपके काम आए। एक बार सही वॉच चुन ली, तो वह आपकी दिनचर्या में स्मार्ट और उपयोगी साथी बन जाएगी।
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