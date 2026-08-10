फिटनेस ट्रैकर या स्मार्टवॉच? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

सबसे पहले यह तय करें कि आपको केवल फिटनेस ट्रैकिंग चाहिए या स्मार्टफोन जैसा अनुभव भी चाहिए। फिटनेस बैंड्स (₹1,500–3,000) स्टेप्स, हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग अच्छे से करते हैं और इनकी बैटरी लाइफ भी लंबी होती है, 7 से 14 दिन तक। वहीं, स्मार्टवॉच में ऐप्स, कॉलिंग, नोटिफिकेशन और पेमेंट जैसे स्मार्ट फीचर्स होते हैं। यदि आपकी आवश्यकता केवल फिटनेस तक सीमित है, तो बैंड ही बेहतर विकल्प हो सकता है; लेकिन यदि आप कॉल, ऐप्स और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं, तो स्मार्टवॉच चुनें।