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बारिश का पैटर्न बदल रहा खेती के तरीके, कम हो रहा भूजल; जानें इन चुनौतियों से निपटने के उपाय

क्या आप जानते हैं कि बारिश का पैटर्न न सिर्फ हमारी खेती, बल्कि पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है? सही जानकारी के साथ सूखे से बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ जरूरी कदम जल संकट से निपटने में मदद कर सकते हैं।
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भारत

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Vinay Shakya

Aug 10, 2026

grow crops in low rainfall

सांकेतिक इमेज (सोर्स- ChatGpt)

बारिश का सालाना पैटर्न सिर्फ मौसम का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह खेती, जलस्रोत, और हमारे रोजमर्रा के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम इसे समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह सूखे को टालने, खेती में लाभ बढ़ाने और जल संकट से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। बारिश का पैटर्न समझना सिर्फ मौसम की जानकारी नहीं, बल्कि यह हमें जल, खेती और जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। चाहे आप किसान हों, परिवार के सदस्य हों, या स्कूल में पढ़ रहे हों बारिश को समझकर हम सब मिलकर अपने घर, खेत और समाज को पानी की कमी से बचा सकते हैं।

सालाना बारिश का पैटर्न क्या है?

भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 116 सेंटीमीटर है, लेकिन यह पूरे देश में समान नहीं है। पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और मेघालय जैसे क्षेत्र 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश पाते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान और कश्मीर के उत्तरी हिस्सों में यह 40 सेंटीमीटर से भी कम हो सकती है। बारिश का 75 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ 4 मानसूनी महीनों (जून से सितंबर) में आता है। यह असमानता और मौसम केंद्रित बारिश खेती, जल संचयन एवं बाढ़–सूखा चक्र को सीधे प्रभावित करती है।

बारिश का पैटर्न समझकर कैसे उठाएं फायदा?

  • कृषि योजना और फसल चयन: मानसून की बारिश पर निर्भरता को कम करने के लिए, किसानों को बारिश की शुरुआत, अवधि और मात्रा के आधार पर फसल चक्र तय करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर में जहां बारिश अधिक और नियमित होती है। वहां दो फसलें (खरीफ और रबी) संभव हैं, जबकि राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में सूखा–प्रतिरोधी फसलें बेहतर विकल्प हैं।
  • भूजल पुनर्भरण और जल संचयन: भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण लगभग 432 अरब क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 60% मानसूनी बारिश से आता है। यह स्पष्ट करता है कि मानसून बारिश भूजल स्तर को बनाए रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि बारिश की तीव्रता और अवधि को समझकर जल संचयन संरचनाएं (जैसे तालाब, नाले, रिचार्ज कुएं) बनाए जाएं, तो भूजल स्तर में सुधार संभव है।
  • क्षेत्रीय रणनीतियां: दक्षिण भारत में भारी बारिश भूजल पुनर्भरण में अधिक योगदान देती है, जबकि उत्तर भारत में हल्की बारिश (Low-intensity precipitation) ही भूजल के लिए अधिक उपयोगी होती है। इसलिए, हर क्षेत्र के लिए अलग रणनीति अपनाना जरूरी है।
  • जल संकट से निपटने में मदद: बुंदेलखंड में ICRISAT की एक परियोजना में वर्ष 2021 में एक तीव्र बारिश घटना ने भूजल स्तर में 4–6 मीटर की वृद्धि की है, जिससे खेती और ग्रामीण आजीविका में बड़ा बदलाव आया। इससे पहले वर्षा कम होने पर जमीन सूखी रहती थी, लेकिन जल संचयन संरचनाओं के कारण बारिश का पानी भूजल में चला गया और खेती के लिए पानी उपलब्ध हुआ।

सावधानी और चुनौतियां

  • शहरीकरण और कंक्रीट की सतहें बारिश को जमीन में नहीं जाने देतीं, जिससे भूजल पुनर्भरण कम होता है।
  • जल निकासी संरचनाओं की कमी या गलत डिजाइन से पानी बर्बाद हो सकता है।
  • जल संचयन परियोजनाओं में स्थानीय भूगोल, मिट्टी की संरचना और जल प्रवाह को ध्यान में रखना जरूरी है।

चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक कदम

  • बारिश का डेटा समझें: IMD का Mausam संकल्प प्लेटफॉर्म 1995–2024 तक का 30-वर्षीय बारिश डेटा दिखाता है, जिससे आप स्थानीय बारिश के औसत, चरम और विचलन को समझ सकते हैं।
  • छोटे जल संचयन उपाय अपनाएं: छतों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग, नालों में रिचार्ज संरचना, स्कूल और मोहल्लों में सामुदायिक तालाब।
  • खेती में बदलाव: बारिश के पैटर्न के अनुसार फसल चक्र और सिंचाई योजना बनाएं।
  • जागरूकता बढ़ाएं: स्थानीय समुदायों को बारिश के महत्व और जल संचयन के तरीकों के बारे में जानकारी दें।
क्षेत्र/उपयोगबारिश पैटर्न की भूमिकालाभ
कृषिमानसून की शुरुआत और अवधि के अनुसार फसल योजनाबेहतर पैदावार, सूखा-प्रतिरोधी खेती
भूजल पुनर्भरणमानसून बारिश से भूजल स्तर में सुधारपीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध
ग्रामीण विकासजल संचयन से खेती और आजीविका में सुधारआय में वृद्धि, पलायन में कमी
शहरी जल प्रबंधनरेनवाटर हार्वेस्टिंग से भूजल बचतजल संकट से राहत, सतत जल आपूर्ति

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Updated on:

10 Aug 2026 09:32 pm

Published on:

10 Aug 2026 09:32 pm

Hindi News / Patrika+ / बारिश का पैटर्न बदल रहा खेती के तरीके, कम हो रहा भूजल; जानें इन चुनौतियों से निपटने के उपाय

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