भारतीय चाय पर संकट: बढ़ता निर्यात और गिरता मूल्य बड़ी चुनौती, कैसे निकलेगा समाधान?

वित्त वर्ष 2025–26 में भारत ने 1,382.74 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन किया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इसी अवधि में निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। वित्त वर्ष 2025–26 में देश से चाय का निर्यात 282.11 मिलियन किलोग्राम हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। चाय निर्यात से देश की आय ₹8,718.83 करोड़ हुई है। यह आंकड़ा आधार वर्ष से 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। साल 2024 में भारत का वैश्विक स्तर पर चाय उत्पादन में हिस्सा 18 प्रतिशत रहा। चाय निर्यात में यह हिस्सा 13 प्रतिशत था। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत न केवल चाय उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।