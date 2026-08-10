भारतीय चाय पर संकट: बढ़ता निर्यात और गिरता मूल्य बड़ी चुनौती, कैसे निकलेगा समाधान?

भारतीय चाय पर संकट (इमेज सोर्स- IANS)
वैश्विक स्तर पर चाय उत्पादन और निर्यात में भारत शीर्ष पर है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने चाय उत्पादन और निर्यात में बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है। हालांकि, चाय निर्यात को लेकर भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जो भविष्य में मौजूदा स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं।
वित्त वर्ष 2025–26 में भारत ने 1,382.74 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन किया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इसी अवधि में निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। वित्त वर्ष 2025–26 में देश से चाय का निर्यात 282.11 मिलियन किलोग्राम हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। चाय निर्यात से देश की आय ₹8,718.83 करोड़ हुई है। यह आंकड़ा आधार वर्ष से 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। साल 2024 में भारत का वैश्विक स्तर पर चाय उत्पादन में हिस्सा 18 प्रतिशत रहा। चाय निर्यात में यह हिस्सा 13 प्रतिशत था। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत न केवल चाय उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
भारत से चाय का निर्यात बढ़ा है, लेकिन औसत नीलामी मूल्य में गिरावट ने उत्पादकों पर दबाव बढ़ा दिया है। 2025 में औसत नीलामी मूल्य ₹186.92 प्रति किलोग्राम रहा, जो 2024 के ₹201.28 से लगभग 7.13 प्रतिशत कम है। इंडियन टी एसोसिएशन ने इस गिरावट को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही इंडियन टी एसोसिएशन ने सरकार से मूल्य समर्थन, जलवायु प्रतिरोधक उपाय और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कदम उठाने की मांग की है।
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने पारंपरिक निर्यात बाजारों को अस्थिर कर दिया है। इसी कारण भारत ने चीन, उत्तरी अफ्रीका, कनाडा और मिस्र जैसे नए बाजारों में विस्तार की रणनीति अपनाई है। यह कदम निर्यात में विविधता लाने और जोखिम कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
मार्च 2026 में चाय उत्पादन में 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण असम में खराब मौसम था, जबकि पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में उत्पादन बेहतर रहा। यह क्षेत्रीय असमानता भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उत्पादन में निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
पैकेज्ड चाय उद्योग को अनौपचारिक और खुली चाय पर अत्यधिक निर्भरता जैसी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वैश्विक और घरेलू मूल्य अस्थिरता लागत संरचना को प्रभावित कर रही है। इससे ब्रांडेड चाय उत्पादकों को दीर्घकालिक योजना बनाना मुश्किल हो रहा है।
भारत की चाय निर्यात क्षमता बढ़ने से विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक मजबूती आती है। लेकिन मूल्य गिरावट और उत्पादन अस्थिरता से किसानों और छोटे उत्पादकों की आमदनी प्रभावित हो सकती है। यदि सरकार समय पर मूल्य समर्थन और जलवायु-सहिष्णु उपाय नहीं अपनाती, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका पर असर हो सकता है।
भारत चाय उत्पादन और निर्यात में वैश्विक स्तर पर अपनी जगह मजबूत कर चुका है। मूल्य में गिरावट, जलवायु जोखिम, भू-राजनीतिक अस्थिरता और संरचनात्मक चुनौतियां इस स्थिति को खतरे में डाल सकती हैं। यदि सरकार और उद्योग मिलकर समय पर रणनीतिक कदम उठाते हैं, तो भारत न केवल अपनी स्थिति बनाए रख सकता है, बल्कि उसे और मजबूत भी कर सकता है।
यह न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि लाखों किसानों और चाय श्रमिकों के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। चाय उद्योग में नवाचार और तकनीकी प्रगति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई प्रसंस्करण तकनीकों और जैविक खेती के तरीकों को अपनाने से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाई जा सकती है।
स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी चाय उद्योग के विकास में सहायक हो सकता है। भारत को अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ साझेदारी करनी चाहिए, ताकि वे एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। इस प्रकार, भारत का चाय उद्योग न केवल अपने पारंपरिक बाजारों में बल्कि, नए बाजारों में भी अपनी पहचान बना सकता है।
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