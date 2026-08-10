लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिल सकती है बड़ी टैक्स छूट, समझिए पूरा गणित

जीवन बीमा पॉलिसी का लाभ कैसे लें? (फोटोः एआई)
जीवन बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का अधिकतम लाभ उठाना हर युवा, नौकरीपेशा, छोटे व्यापारी या रिटायरमेंट प्लानर के लिए मायने रखता है। सही जानकारी और रणनीति से आप अपनी बचत और टैक्स बचत दोनों को बढ़ा सकते हैं। इस लेख में सरल भाषा में समझिए कैसे।
आप जीवन बीमा के लिए जो प्रीमियम देते हैं, उसे आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्सेबल इनकम से घटाया जा सकता है। इस कटौती की अधिकतम सीमा ₹1.5 लाख प्रति वर्ष है। यह कटौती आपके, आपके जीवनसाथी और बच्चों की पॉलिसियों पर लागू होती है। ध्यान रखें कि यह कटौती अन्य 80C के अंतर्गत आने वाले निवेशों (जैसे PPF, ELSS, होम लोन प्रिंसिपल आदि) के साथ मिलकर कुल ₹1.5 लाख की सीमा में आती है।
जब पॉलिसी पर मैच्योरिटी या मृत्यु लाभ मिलता है, तो वह धारा 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री होता है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।
इन शर्तों में शामिल हैं:
22 सितंबर 2025 से, सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर GST (जो पहले 18% था) पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आपको प्रीमियम पर कोई GST नहीं देना होगा, जिससे आपकी कुल लागत कम हो गई है।
|लाभ का प्रकार
|सीमा / शर्तें
|धारा 80C कटौती
|₹1.5 लाख (80C सहित)
|धारा 10(10D) छूट
|प्रीमियम ≤ 10% of sum assured; ULIP में ₹2.5 लाख सीमा
|GST छूट
|व्यक्तिगत पॉलिसियों पर 22 सितंबर 2025 से लागू
बीमा योजनाओं का चयन करते समय, अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखें। विभिन्न योजनाओं की तुलना करें और सुनिश्चित करें कि वे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
बीमा और टैक्स प्लानिंग के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है। वे आपको विशेष परिस्थितियों के अनुसार सही योजना चुनने में मदद कर सकते हैं।
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