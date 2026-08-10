लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिल सकती है बड़ी टैक्स छूट, समझिए पूरा गणित

आप जीवन बीमा के लिए जो प्रीमियम देते हैं, उसे आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्सेबल इनकम से घटाया जा सकता है। इस कटौती की अधिकतम सीमा ₹1.5 लाख प्रति वर्ष है। यह कटौती आपके, आपके जीवनसाथी और बच्चों की पॉलिसियों पर लागू होती है। ध्यान रखें कि यह कटौती अन्य 80C के अंतर्गत आने वाले निवेशों (जैसे PPF, ELSS, होम लोन प्रिंसिपल आदि) के साथ मिलकर कुल ₹1.5 लाख की सीमा में आती है।