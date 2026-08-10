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WhatsApp पर आया AI स्टिकर बनाने का नया फीचर, जानिए कैसे करें इस्तेमाल?

सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों को अपनी कल्पना के अनुसार स्टिकर भेज सकें, वह भी बिना किसी डिजाइन स्किल के। WhatsApp का नया AI स्टिकर फीचर आपकी चैट को दिलचस्प बनाने का एक अनोखा तरीका लेकर आया है। जानिए, इसे कैसे यूज करें?
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 10, 2026

WhatsApp AI Stickers

व्हाट्सएप पर एआई स्टीकर कैसे बनाएं। (फोटोः एआई)

WhatsApp पर AI स्टिकर्स बनाने का नया तरीका अब धीरे-धीरे आम यूजर्स तक पहुंच रहा है। यह फीचर आपके चैट को और भी मजेदार बनाने के लिए जोड़ा गया है। आइए जानते हैं कि यह फीचर क्या है, कैसे काम करता है और आपके लिए क्यों उपयोगी हो सकता है।

AI स्टिकर क्यों खास हैं?

AI स्टिकर वे डिजिटल चित्र होते हैं, जिन्हें आप स्वयं नहीं बनाते, बल्कि WhatsApp के भीतर ही एक टेक्स्ट विवरण (प्रॉम्प्ट) देकर जनरेट करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप लिख सकते हैं “साइकिल चलाती हुई बिल्ली” और AI आपके लिए उस विवरण के अनुसार स्टिकर तैयार कर देगा। यह तरीका पारंपरिक स्टिकर बनाने की तुलना में तेज और अधिक रचनात्मक (Creative) है।

यह फीचर अभी सीमित यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है। WhatsApp बीटा वर्जन (जैसे Android 2.23.17.14) पर इसे पहले टेस्ट किया गया था। भारत में भी यह धीरे-धीरे उपलब्ध हो रहा है, लेकिन सभी के पास अभी नहीं पहुंचा है।

कैसे बनाएं AI स्टिकर?

  1. WhatsApp खोलें और किसी भी चैट में जाएं।
  2. मैसेज बॉक्स के पास स्थित स्माइली/इमोजी आइकन पर टैप करें और स्टिकर टैब खोलें।
  3. वहां “Create” या “Generate with AI” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर टैप करें।
  4. एक छोटा टेक्स्ट विवरण लिखें, जैसे “सुंदर सूरजमुखी के साथ हाथ में चाय”।
  5. कुछ सेकंड में AI आपके लिए कई स्टिकर विकल्प बना देगा, उनमें से एक चुनें और भेज दें।
  6. यदि पसंद आए तो स्टिकर को सेव या फेवरेट में जोड़ सकते हैं, इसके लिए स्टिकर पर लंबा प्रेस करें और “Add to favourites” चुनें।

AI स्टिकर बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें

  • यह फीचर अभी सभी को उपलब्ध नहीं है, यदि आपके पास नहीं है, तो ऐप अपडेट करें और प्रतीक्षा करें।
  • कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलहाल केवल अंग्रेजी, इंडोनेशियाई, पुर्तगाली और स्पेनिश भाषा में ही विवरण काम करता है, अन्य भाषाओं में यह काम नहीं करता।
  • Meta ने यह भी कहा है कि यदि कोई AI स्टिकर अनुचित लगे, तो उसे रिपोर्ट किया जा सकता है। कंपनी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकती है।

AI स्टिकर के फायदे


यह फीचर आपके चैट को और अधिक व्यक्तिगत (पर्सनल) और मनोरंजक बनाता है। आप अपनी कल्पना के अनुसार स्टिकर बना सकते हैं, बिना किसी बाहरी ऐप या फोटो एडिटिंग के। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और चैट को और अधिक अभिव्यक्तिपूर्ण बनाता है। साथ ही, फेवरेट में सेव करने से बार-बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।

क्या सावधानियां हैं?

AI जनरेटेड कंटेंट में कॉपीराइट या संवेदनशीलता की समस्या हो सकती है। हालांकि Meta ने रिपोर्टिंग और मॉडरेशन का विकल्प दिया है, फिर भी सावधानी आवश्यक है। अपनी भाषा और विवरण में संवेदनशीलता का ध्यान रखें।

अभी यह फीचर धीरे-धीरे रोल आउट हो रहा है। जैसे-जैसे बीटा टेस्टिंग पूरी होगी, यह आम यूजर्स तक पहुंचने लगेगा। यदि आपके पास अभी नहीं है, तो ऐप अपडेट रखें और नए फीचर्स पर ध्यान दें।

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Updated on:

10 Aug 2026 09:04 pm

Published on:

10 Aug 2026 09:04 pm

Hindi News / Patrika+ / WhatsApp पर आया AI स्टिकर बनाने का नया फीचर, जानिए कैसे करें इस्तेमाल?

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