WhatsApp पर आया AI स्टिकर बनाने का नया फीचर, जानिए कैसे करें इस्तेमाल?

AI स्टिकर वे डिजिटल चित्र होते हैं, जिन्हें आप स्वयं नहीं बनाते, बल्कि WhatsApp के भीतर ही एक टेक्स्ट विवरण (प्रॉम्प्ट) देकर जनरेट करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप लिख सकते हैं “साइकिल चलाती हुई बिल्ली” और AI आपके लिए उस विवरण के अनुसार स्टिकर तैयार कर देगा। यह तरीका पारंपरिक स्टिकर बनाने की तुलना में तेज और अधिक रचनात्मक (Creative) है।