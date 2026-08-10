WhatsApp पर आया AI स्टिकर बनाने का नया फीचर, जानिए कैसे करें इस्तेमाल?

व्हाट्सएप पर एआई स्टीकर कैसे बनाएं। (फोटोः एआई)
WhatsApp पर AI स्टिकर्स बनाने का नया तरीका अब धीरे-धीरे आम यूजर्स तक पहुंच रहा है। यह फीचर आपके चैट को और भी मजेदार बनाने के लिए जोड़ा गया है। आइए जानते हैं कि यह फीचर क्या है, कैसे काम करता है और आपके लिए क्यों उपयोगी हो सकता है।
AI स्टिकर वे डिजिटल चित्र होते हैं, जिन्हें आप स्वयं नहीं बनाते, बल्कि WhatsApp के भीतर ही एक टेक्स्ट विवरण (प्रॉम्प्ट) देकर जनरेट करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप लिख सकते हैं “साइकिल चलाती हुई बिल्ली” और AI आपके लिए उस विवरण के अनुसार स्टिकर तैयार कर देगा। यह तरीका पारंपरिक स्टिकर बनाने की तुलना में तेज और अधिक रचनात्मक (Creative) है।
यह फीचर अभी सीमित यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है। WhatsApp बीटा वर्जन (जैसे Android 2.23.17.14) पर इसे पहले टेस्ट किया गया था। भारत में भी यह धीरे-धीरे उपलब्ध हो रहा है, लेकिन सभी के पास अभी नहीं पहुंचा है।
यह फीचर आपके चैट को और अधिक व्यक्तिगत (पर्सनल) और मनोरंजक बनाता है। आप अपनी कल्पना के अनुसार स्टिकर बना सकते हैं, बिना किसी बाहरी ऐप या फोटो एडिटिंग के। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और चैट को और अधिक अभिव्यक्तिपूर्ण बनाता है। साथ ही, फेवरेट में सेव करने से बार-बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
AI जनरेटेड कंटेंट में कॉपीराइट या संवेदनशीलता की समस्या हो सकती है। हालांकि Meta ने रिपोर्टिंग और मॉडरेशन का विकल्प दिया है, फिर भी सावधानी आवश्यक है। अपनी भाषा और विवरण में संवेदनशीलता का ध्यान रखें।
अभी यह फीचर धीरे-धीरे रोल आउट हो रहा है। जैसे-जैसे बीटा टेस्टिंग पूरी होगी, यह आम यूजर्स तक पहुंचने लगेगा। यदि आपके पास अभी नहीं है, तो ऐप अपडेट रखें और नए फीचर्स पर ध्यान दें।
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