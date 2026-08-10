आलू ने बदली इंसान के विकास की कहानी! एंडीज के लोगों में स्टार्च पचाने वाले जीन की बढ़ीं कॉपियां

आलू अब सिर्फ पेट भरने वाली फसल नहीं रहा। हजारों साल पहले एंडीज पर्वतमाला में इसे मुख्य भोजन के रूप में अपनाने के साथ इंसानी शरीर के विकास पर भी इसका असर पड़ा हो सकता है। नये शोध में वैज्ञानिकों को ऐसे मजबूत आनुवंशिक संकेत मिले हैं, जो बताते हैं कि आलू पर लंबे समय तक निर्भर रहने से स्टार्च पचाने की क्षमता से जुड़े जीन पर प्राकृतिक चयन हुआ है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (UCLA) और बफ़ेलो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिल कर यह अध्ययन किया है। शोध में UCLA की साइकोलॉजी एक्सपर्ट एबिगेल बिघम, को-आथर केल्सी जोर्गेनसेन और बफ़ेलो यूनिवर्सिटी के जीवविज्ञानी ओमर गोककुमेन सहित वैज्ञानिकों ने पेरू के एंडियन मूल निवासियों के डीएनए का विश्लेषण किया। अध्ययन के निष्कर्ष 'नेचर कम्युनिकेशंस' में प्रकाशित हुए हैं।