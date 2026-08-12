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हॉर्टिकल्चर साइंस (उद्यान विज्ञान)

<strong>विवरण :</strong> हॉर्टिकल्चर साइंस में फल, सब्जी, फूल आदि का उगाना शामिल होता है। इसे उद्यान विज्ञान अथवा औद्यानिकी के नाम से भी जाना जाता है। खेती के मुकाबले हॉर्टिकल्चर में बड़े स्तर पर खेती नहीं की जाती और न ही पशु पालन किया जाता है। उद्यान विशेषज्ञ अपनी जानकारी, कौशल और तकनीकों का इस्तेमाल इंसानों के लिए खाद्य पदार्थ उगाते हैं। उद्यान विशेषज्ञ मुख्य तौर पर खाद्या और गैर-खाद्य सेक्टरों में बाग लगानेवाले, चिकित्सक, उगाने वाले, तकनीकी सलाहकार आदि के रूप में काम करते हैं।

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