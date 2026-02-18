कूड़े के ढेर में गौवंश का कटा सिर मिलने से हड़कंप, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर के रावतपुर क्षेत्र स्थित तुलसी नगर में मंगलवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक कूड़े के ढेर में गौवंश का कटा हुआ सिर पड़ा मिला। देखते ही देखते खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और स्थानीय लोगों के साथ-साथ गौ सेवक महासभा के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
गौवंश का कटा हुआ मिला सिर -
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तुलसी नगर में श्री ज्वेलर्स के सामने पड़े कूड़े के ढेर से दुर्गंध आने पर लोगों ने पास जाकर देखा तो वहां गौवंश का कटा सिर पड़ा था। सूचना मिलते ही महासभा के कार्यकर्ता कृष्णा तिवारी के नेतृत्व में वहां पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में भीड़ बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। फुटेज में एक कुत्ता ओम चौराहा की ओर से गौवंश का सिर मुंह में दबाकर लाता हुआ दिखाई दिया।
धारदार हथियार से काटा गया सिर
हालांकि इस पर कृष्णा तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोई कुत्ता इतनी दूर से कटा हुआ सिर नहीं ला सकता। उनका आरोप है कि गौवंश का सिर किसी धारदार हथियार से काटा गया है और बाद में यहां फेंका गया है। उन्होंने पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में तहरीर भी दी है।
की जा रही है जांच -
वहीं डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में कुत्ते द्वारा सिर लाने की पुष्टि हुई है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह किसी आपराधिक घटना का हिस्सा है या किसी अन्य कारण से गौवंश का सिर वहां पहुंचा। फिलहाल पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
