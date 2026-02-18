कूड़े के ढेर में गौवंश का कटा सिर मिलने से हड़कंप, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, जांच में जुटी पुलिस

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तुलसी नगर में श्री ज्वेलर्स के सामने पड़े कूड़े के ढेर से दुर्गंध आने पर लोगों ने पास जाकर देखा तो वहां गौवंश का कटा सिर पड़ा था। सूचना मिलते ही महासभा के कार्यकर्ता कृष्णा तिवारी के नेतृत्व में वहां पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में भीड़ बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। फुटेज में एक कुत्ता ओम चौराहा की ओर से गौवंश का सिर मुंह में दबाकर लाता हुआ दिखाई दिया।