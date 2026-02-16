पति के सामने गिड़गिड़ाते रहे मां-बेटे, रिटायर्ड फौजी ने गोलियों से भुना, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Kanpur Crime News: यूपी कानपुर के सेनपश्चिम पारा थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी दोनाली बंदूक से पत्नी और इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद खुद रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सोमवार की सुबह पूर्व सैनिक, जो करीब 55 वर्ष के थे, उन्होंने घर के अंदर ही अपनी पत्नी और बेटे पर दोनाली बंदूक से गोली चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद फौजी घर से निकले और पास के रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। उन्होंने खुद को आती ट्रेन के सामने फेंक दिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आसपास के लोग समझ नहीं पाए।