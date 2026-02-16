16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

पहले घर में चली गोलियां फिर ट्रेन की पटरी पर टूटी रिटायर्ड फौजी की सांसें

Retired Army Man Murder Suicide Case : कानपुर जिले में एक रिटायर्ड फौजी ने पहले अपनी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Avanish Kumar

Feb 16, 2026

घटनास्थल पर लोगों से पूछताछ करती पुुलिस, PC- Patrika

कानपुर जिले के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव की नई बस्ती में एक रिटायर्ड फौजी ने पहले अपनी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद रेलवे ट्रैक पर जाकर जान दे दी। चंद घंटों में उजड़े इस परिवार की कहानी सुनकर हर आंख नम हो गई।पुलिस ने सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घर में गोलियों की गूंज, फिर सन्नाटा

सेन पश्चिम पारा तुलसियापुर नई बस्ती निवासी चेतराम कुमार (52) ने सोमवार को अपने मकान के भीतर पत्नी सुनीता (40) और 16 वर्षीय बेटे दीप को लाइसेंसी दोनाली बंदूक से गोली मार दी। वारदात के बाद उसने मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया और करीब दो किलोमीटर दूर कठोगर गांव के पास भाऊपुर रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन के आगे कूद गया। पल भर में तीन जिंदगियां खत्म हो गईं।

रेलवे ट्रैक से खुला दोहरे हत्याकांड का राज

जब रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला तो पुलिस शिनाख्त के लिए उसके घर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर पत्नी और बेटे के शव पड़े मिले। देखते ही देखते मामला दोहरे हत्याकांड और आत्महत्या में बदल गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और पूरे घर को सील कर दिया गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक के बड़े भाई ने बताई साजिश

मृतक के बड़े भाई रामबाबू ने पूरे मामले को साजिश करार देते हुए कहा कि चेतराम ऐसा कर ही नहीं सकता। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बीघा खेत बेचने के बाद करीब 12 लाख रुपये मिले थे। उनका दावा है कि तीनों की हत्या हुई है, क्योंकि बेटे की कमर में रस्सी बंधी मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि चेतराम फौज में रह चुके थे और बेहद साहसी इंसान थे।

क्या बोले थाना प्रभारी

सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह के मुताबिक, पारिवारिक तनाव,जमीन विवाद या आर्थिक कारणों सहित हर पहलू की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया पूरा प्लान, पंचायत चुनाव के सवाल पर साधी चुप्पी!
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 05:52 pm

Published on:

16 Feb 2026 05:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पहले घर में चली गोलियां फिर ट्रेन की पटरी पर टूटी रिटायर्ड फौजी की सांसें

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति के सामने गिड़गिड़ाते रहे मां-बेटे, रिटायर्ड फौजी ने गोलियों से भुना, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Dead body (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कानपुर

Kanpur Lamborghini Accident: शिवम मिश्रा से अब नहीं होगी पुछताछ, पुलिस के जांच पर उठे सवाल

लैम्बॉर्गिनी हादसे में पुलिस की ‘सुपरफास्ट’ कार्रवाई पर सवाल
कानपुर

इंस्टाग्राम ब्लैकमेल ने उजाड़ दी जिंदगी, 15 लाख रुपये और बदनामी का डर, युवती को देह व्यापार तक धकेला!

Cyber crime
कानपुर

पति की सच्चाई छिपाकर कराई शादी, महिला बोली- पति नपुंशक है, अब पुलिस तक पहुंचा मामला

kanpur
कानपुर

IIT कैंपस में सुसाइड: कमरे में झूलती मिली जूनियर टेक्नीशियन की लाश; कमरा नंबर 102….

suicide in iit campus in kanpur Junior technician body found hanging in room
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.