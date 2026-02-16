पहले घर में चली गोलियां फिर ट्रेन की पटरी पर टूटी रिटायर्ड फौजी की सांसें

घटनास्थल पर लोगों से पूछताछ करती पुुलिस, PC- Patrika
कानपुर जिले के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव की नई बस्ती में एक रिटायर्ड फौजी ने पहले अपनी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद रेलवे ट्रैक पर जाकर जान दे दी। चंद घंटों में उजड़े इस परिवार की कहानी सुनकर हर आंख नम हो गई।पुलिस ने सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सेन पश्चिम पारा तुलसियापुर नई बस्ती निवासी चेतराम कुमार (52) ने सोमवार को अपने मकान के भीतर पत्नी सुनीता (40) और 16 वर्षीय बेटे दीप को लाइसेंसी दोनाली बंदूक से गोली मार दी। वारदात के बाद उसने मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया और करीब दो किलोमीटर दूर कठोगर गांव के पास भाऊपुर रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन के आगे कूद गया। पल भर में तीन जिंदगियां खत्म हो गईं।
जब रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला तो पुलिस शिनाख्त के लिए उसके घर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर पत्नी और बेटे के शव पड़े मिले। देखते ही देखते मामला दोहरे हत्याकांड और आत्महत्या में बदल गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और पूरे घर को सील कर दिया गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मृतक के बड़े भाई रामबाबू ने पूरे मामले को साजिश करार देते हुए कहा कि चेतराम ऐसा कर ही नहीं सकता। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बीघा खेत बेचने के बाद करीब 12 लाख रुपये मिले थे। उनका दावा है कि तीनों की हत्या हुई है, क्योंकि बेटे की कमर में रस्सी बंधी मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि चेतराम फौज में रह चुके थे और बेहद साहसी इंसान थे।
सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह के मुताबिक, पारिवारिक तनाव,जमीन विवाद या आर्थिक कारणों सहित हर पहलू की जांच की जा रही है।
