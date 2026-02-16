पहले घर में चली गोलियां फिर ट्रेन की पटरी पर टूटी रिटायर्ड फौजी की सांसें

मृतक के बड़े भाई रामबाबू ने पूरे मामले को साजिश करार देते हुए कहा कि चेतराम ऐसा कर ही नहीं सकता। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बीघा खेत बेचने के बाद करीब 12 लाख रुपये मिले थे। उनका दावा है कि तीनों की हत्या हुई है, क्योंकि बेटे की कमर में रस्सी बंधी मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि चेतराम फौज में रह चुके थे और बेहद साहसी इंसान थे।