इंस्टाग्राम ब्लैकमेल ने उजाड़ दी जिंदगी, 15 लाख रुपये और बदनामी का डर, युवती को देह व्यापार तक धकेला!

पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2023 में एक फर्जी आईडी से इंस्टाग्राम पर उसे मैसेज आने लगे। बातचीत बढ़ी तो आरोपियों ने उसकी निजी तस्वीरें होने का दावा कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 2024 में नए-नए फर्जी अकाउंट बनाकर धमकियों का सिलसिला और तेज हो गया। शुरुआत में 100 से 300 रुपये की छोटी रकम मांगी गई, लेकिन धीरे-धीरे यह मांग हजारों रुपये प्रतिमाह तक पहुंच गई। आरोपियों ने निर्देश दिया कि सभी पैसे एक युवती के बैंक खाते में जमा किए जाएं। रुपये न देने पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और कॉलेज शिक्षकों के नंबर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती रही। डर और बदनामी के भय से युवती ने अपनी पारिवारिक ज्वेलरी एक अंगूठी, एक सिंगल ईयररिंग और मां के झुमकों का जोड़ा-बेच दी, जिसकी कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है। इसके बाद भी रकम जुटाने के लिए उसने हर संभव कोशिश की और लगातार भुगतान करती रही।