गरीबों के सपनों पर डाका, कालोनी का झांसा देकर शातिरों ने उड़ाए 10 लाख, फर्जी कागजों से रच डाली पूरी फिल्मी ठगी

आवास के नाम पर गरीबों से ठग लिए 10 लाख रुपए, PC- Patrika
कानपुर : घर पाने का सपना देख रहे गरीब परिवारों के अरमानों पर रावतपुर के शातिरों ने ऐसा डाका डाला कि लोग जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठे। गरीब आवास योजना के नाम पर कालोनी दिलाने का भरोसा दिलाया गया, फाइलों जैसे दिखने वाले फर्जी दस्तावेज थमाए गए और धीरे-धीरे करीब 10 लाख रुपये हड़प लिए गए। वही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कैंट के लालकुर्ती निवासी मनोज कुमार के मुताबिक वर्ष 2022-23 में रावतपुर के मथुरा नगर निवासी करन चौहान उर्फ नाटे और चकेरी निवासी अमित शर्मा उर्फ बबलू व कुछ तीन अज्ञात लोगों ने खुद को प्रभावशाली बताकर भरोसा जीता। कहा गया कि सरकारी योजना में मकान पक्का है, बस कुछ औपचारिक खर्च लगेगा।मनोज से 2.50 लाख रुपये नकद लिए गए। वहीं उनके साथी शिव शंकर से 60 हजार रुपये ऑनलाइन, राजू से 1.50 लाख रुपये नकद, विश्राम से 60 हजार रुपये नकद और राजा से 70 हजार रुपये ऑनलाइन व 1.10 लाख रुपये नकद वसूले गए। इसके अलावा भी कई बार अलग-अलग रकम ली गई।
पैसों के बदले पीड़ितों को आवास आवंटन पत्र, कब्जानामा और बुलावा पत्र दिए गए, जिन पर अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर, मुहरें और भारत सरकार का निशान तक बना था। सब कुछ इतना असली दिख रहा था कि किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन जब दस्तावेजों की सच्चाई जांच में सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे कागजात कूटरचित निकले।
पीड़ित जब करन चौहान के घर पहुंचे तो वह फरार मिला। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि यह पूरा गिरोह लंबे समय से इसी तरह लोगों को ठग रहा है। जिसके बाद पहले थाने में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार पीड़ितों ने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई, तब जाकर रावतपुर पुलिस हरकत में आई। दो नामजद समेत पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
थाना प्रभारी रावतपुर कमलेश राय के मुताबिक आरोपितों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग