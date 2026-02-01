गरीबों के सपनों पर डाका, कालोनी का झांसा देकर शातिरों ने उड़ाए 10 लाख, फर्जी कागजों से रच डाली पूरी फिल्मी ठगी

कैंट के लालकुर्ती निवासी मनोज कुमार के मुताबिक वर्ष 2022-23 में रावतपुर के मथुरा नगर निवासी करन चौहान उर्फ नाटे और चकेरी निवासी अमित शर्मा उर्फ बबलू व कुछ तीन अज्ञात लोगों ने खुद को प्रभावशाली बताकर भरोसा जीता। कहा गया कि सरकारी योजना में मकान पक्का है, बस कुछ औपचारिक खर्च लगेगा।मनोज से 2.50 लाख रुपये नकद लिए गए। वहीं उनके साथी शिव शंकर से 60 हजार रुपये ऑनलाइन, राजू से 1.50 लाख रुपये नकद, विश्राम से 60 हजार रुपये नकद और राजा से 70 हजार रुपये ऑनलाइन व 1.10 लाख रुपये नकद वसूले गए। इसके अलावा भी कई बार अलग-अलग रकम ली गई।