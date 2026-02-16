रात में खाना खाकर सोए थे पति-पत्नी, सुबह दोनों के लटकते मिले शव

मिर्जापुर : मिर्जापुर जिले के चिल्ह थाना क्षेत्र के एक गांव में दंपति ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह दरवाजा नहीं खोलने पर परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो दोनों के शव पंखे से लटक रहे थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।