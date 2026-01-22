यूपी में लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को पुलिस ने मारी गोली, पुलिस पर किया था फायरिंग

मुठभेड़ में पुलिस ने एक अवैध .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस, तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने मुठभेड़, गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस गिरफ्तारी और बरामदगी में अमित मिश्रा (प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात) और निरीक्षक राजीव सिंह (प्रभारी निरीक्षक एसओजी/सर्विलांस) अपनी-अपनी टीमों के साथ शामिल थे।