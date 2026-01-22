यूपी में लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को पुलिस ने मारी गोली, पुलिस पर किया था फायरिंग

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पुलिस एनकाउंटर
मिर्जापुर में जिस जिम में धर्मांतरण का मामला सामने आया था उसमें फरार चल रहे आरोपी फरीद को देहात कोतवाली क्षेत्र के खड़ंजा फाल में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर की सूचना पर घेरेबंदी के दौरान फरीद ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में फरीद के पैर में गोली लगी थी।फिलहाल आरोपी का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है।
बताते चलें कि जिम के आड़ में धर्मांतरण के मामले में 4 आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस जनपद के चार जिम को भी सील कर चुकी है। जिम जा रही युवतियों के शिकायत पर पुलिस यह कार्रवाई कर रही है। SP मिर्जापुर सोमेन बर्मा के निर्देश पर चार पुलिस टीमों का गठन किया गया था।
मुठभेड़ में पुलिस ने एक अवैध .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस, तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने मुठभेड़, गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस गिरफ्तारी और बरामदगी में अमित मिश्रा (प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात) और निरीक्षक राजीव सिंह (प्रभारी निरीक्षक एसओजी/सर्विलांस) अपनी-अपनी टीमों के साथ शामिल थे।
