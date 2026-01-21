जिम में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का खतरनाक खेल, आरोपियों में तीन सगे भाई…चौथा उनका बहनोई

मिर्जापुर जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है यहां जिम की आड़ में युवतियों का यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का खेल चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित उनके चार जिमों को सील कर दिया है। इनमें तीन सगे भाई हैं, जबकि चौथा उनका बहनोई बताया जा रहा है। पुलिस ने यह कारवाई दो युवतियों द्वारा उनके खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर की गई है।