खौफनाक डबल मर्डर: सौतेले बेटे ने मां-भाई को उतारा मौत के घाट, शव ठिकाने लगाने की कोशिश नाकाम

मड़िहान थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को ट्रैक्टर-ट्रॉली और हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार के साथ हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान राहुल गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी सौतेली मां का शव नहर में फेंक दिया है।

एडिशनल एसपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर मड़िहान ब्रांच नहर में उषा गुप्ता के शव की तलाश की जा रही है। वहीं आयुष गुप्ता के शव का पंचनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दोहरे हत्याकांड से मड़िहान बाजार और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। परिवारिक विवाद को इस हद तक पहुंचने पर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।