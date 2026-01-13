13 जनवरी 2026,

मंगलवार

मिर्जापुर

खौफनाक डबल मर्डर: सौतेले बेटे ने मां-भाई को उतारा मौत के घाट, शव ठिकाने लगाने की कोशिश नाकाम

मिर्जापुर में दिल दहला देने वाला डबल मर्डर सामने आया है। सौतेले बेटे ने मां और भाई की हत्या कर शव ठिकाने लगाने की कोशिश की। ट्रैक्टर-ट्रॉली से शव गिरने पर राहगीरों की सतर्कता से मामला उजागर हुआ।

मिर्जापुर

image

Mahendra Tiwari

Jan 13, 2026

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मंगलवार तड़के एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मड़िहान थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन सतर्क लोगों की वजह से मामला सामने आ गया।

मिर्जापुर के मड़िहान बाजार में मंगलवार की भोर उस समय हड़कंप मच गया। जब एक दोहरे हत्याकांड की जानकारी सामने आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बाजार क्षेत्र में रहने वाले बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी आयुष गुप्ता (32) और उनकी मां उषा गुप्ता (62) की उनके ही सौतेले बेटे राहुल गुप्ता ने बेरहमी से हत्या कर दी।

ट्रैक्टर- ट्राली पर दोनों शव को लाद कर ठिकाने लगाने के लिए निकला

बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राहुल ने दोनों शवों को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लादा और उन्हें ठिकाने लगाने के इरादे से घर से बाहर निकला। इसी दौरान जब वह मड़िहान तिराहे के पास पहुंचा। तो आयुष गुप्ता का शव ट्रॉली से सड़क पर गिर गया। घबराए राहुल ने शव को छिपाने की कोशिश की और आगे बढ़ गया।

तिराहे पर गिरा भाई का शव, चादर से ढकते समय राहगीरों ने देखा

इसके बाद आरोपी ने उषा गुप्ता के शव को पटेवर मड़िहान ब्रांच नहर में फेंक दिया। जब वह वापस लौटा और तिराहे पर गिरे शव को चादर से ढकने लगा। तभी वहां से गुजर रहे दो राहगीरों को उस पर शक हो गया। उन्होंने शोर मचाया। जिससे आसपास के लोग जुट गए। खुद को घिरता देख राहुल मौके से भागने लगा। लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई।

पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

मड़िहान थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को ट्रैक्टर-ट्रॉली और हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार के साथ हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान राहुल गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी सौतेली मां का शव नहर में फेंक दिया है।
एडिशनल एसपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर मड़िहान ब्रांच नहर में उषा गुप्ता के शव की तलाश की जा रही है। वहीं आयुष गुप्ता के शव का पंचनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दोहरे हत्याकांड से मड़िहान बाजार और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। परिवारिक विवाद को इस हद तक पहुंचने पर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / खौफनाक डबल मर्डर: सौतेले बेटे ने मां-भाई को उतारा मौत के घाट, शव ठिकाने लगाने की कोशिश नाकाम

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

