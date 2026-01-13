खौफनाक डबल मर्डर: सौतेले बेटे ने मां-भाई को उतारा मौत के घाट, शव ठिकाने लगाने की कोशिश नाकाम

फोटो सोर्स मिर्जापुर पुलिस
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मंगलवार तड़के एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मड़िहान थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन सतर्क लोगों की वजह से मामला सामने आ गया।
मिर्जापुर के मड़िहान बाजार में मंगलवार की भोर उस समय हड़कंप मच गया। जब एक दोहरे हत्याकांड की जानकारी सामने आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बाजार क्षेत्र में रहने वाले बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी आयुष गुप्ता (32) और उनकी मां उषा गुप्ता (62) की उनके ही सौतेले बेटे राहुल गुप्ता ने बेरहमी से हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राहुल ने दोनों शवों को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लादा और उन्हें ठिकाने लगाने के इरादे से घर से बाहर निकला। इसी दौरान जब वह मड़िहान तिराहे के पास पहुंचा। तो आयुष गुप्ता का शव ट्रॉली से सड़क पर गिर गया। घबराए राहुल ने शव को छिपाने की कोशिश की और आगे बढ़ गया।
इसके बाद आरोपी ने उषा गुप्ता के शव को पटेवर मड़िहान ब्रांच नहर में फेंक दिया। जब वह वापस लौटा और तिराहे पर गिरे शव को चादर से ढकने लगा। तभी वहां से गुजर रहे दो राहगीरों को उस पर शक हो गया। उन्होंने शोर मचाया। जिससे आसपास के लोग जुट गए। खुद को घिरता देख राहुल मौके से भागने लगा। लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई।
मड़िहान थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को ट्रैक्टर-ट्रॉली और हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार के साथ हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान राहुल गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी सौतेली मां का शव नहर में फेंक दिया है।
एडिशनल एसपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर मड़िहान ब्रांच नहर में उषा गुप्ता के शव की तलाश की जा रही है। वहीं आयुष गुप्ता के शव का पंचनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दोहरे हत्याकांड से मड़िहान बाजार और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। परिवारिक विवाद को इस हद तक पहुंचने पर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
मिर्जापुर
