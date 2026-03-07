मोबाइल टावर पर चढ़ा और झूल गया, मिर्जापुर में हिस्ट्रीशीटर ने फांसी लगाकर दी जान, सामने आई ये वजह

मिर्जापुर: कटरा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर ने मोबाइल टावर पर चढ़कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि उसका अपने परिवार से विवाद चल रहा था और परिवार के लोग उससे बातचीत नहीं करते थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।