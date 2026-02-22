मिर्जापुर में हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा प्रेमी, बोला- मेरी पत्नी मुझे सौंपी जाए

जानकारी के मुताबिक, बतही निवासी पवन रविवार की सुबह हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक के हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ने के बाद गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हुए। युवक ने कहा कि पास के ही गांव की एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज किया है और अब दोनों के परिवार वाले उन्हें अलग करना चाहते हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। युवक ने पुलिस से मांग की है कि उसकी पत्नी को उसे वापस सौंप दिया जाए तभी वह नीचे उतरेगा। फिलहाल पुलिस ने उसे समझा बूझाकर नीचे उतार लिया है।