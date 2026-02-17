विंध्याचल से गरजे हिमंत सरमा! राहुल गांधी पर तीखा हमला, असम में घुसपैठ पर बड़ा दावा

दर्शन पूजन के बाद हिमंत विश्व सरमा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिमागी रूप से बीमार है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में जाकर दिमाग का इलाज करना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज को बराबर का हक मिलना चाहिए बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के स्थान पर रहेंगे और टीपू सुल्तान तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता था। एक हिंदू के रक्षक थे तो दूसरा हिंदू का भक्षक, दोनों में समानता कैसे हो सकती है।