मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा…गैस सिलेंडर लदे ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, दो युवकों की मौत

जानकारी के मुताबिक दोनों युवक जिगना थाना क्षेत्र के बिहसड़ा कला गांव के मुराजपुर मजरा में रिश्तेदारी से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी वाहन को कुशहां मोड़ के पास खड़ा कर मौके से फरार हो गए। मृतकों की पहचान प्रयागराज जिले के कोरांव थाना क्षेत्र के नेवढ़िया कंवरिया गाँव निवासी चंद्रेश कुमार पुत्र अवध राज और नीबी लेड़ियारी गाँव निवासी मंतोष बिंद पुत्र मंगला प्रसाद के रूप में हुई है।