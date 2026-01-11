सड़क हादसे में दरोगा की मौत, पुलिस विभाग में दौड़ी शोक की लहर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रास्ते में सामने से आ रही एक बिना नंबर प्लेट की बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि उप निरीक्षक सड़क पर गिर पड़े। उनके सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार दो युवक टाइगर कोल और दिव्यांशू कोल भी घायल हो गए।

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उप निरीक्षक सुनील यादव की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें पहले मिर्जापुर जिला अस्पताल और फिर वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। हालांकि, वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।