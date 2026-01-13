पहले मैं, पहले मैं… बाथरूम जाने को लेकर भाई की हत्या, बचाने आई मां को भी काट डाला

हत्या के बाद राहुल ने दोनों शवों को छिपाने की कोशिश की। उसने आयुष के शव को सड़क किनारे फेंक दिया, जबकि उषा गुप्ता के शव को नहर में डाल दिया। पुलिस ने आयुष का शव बरामद कर लिया है, जबकि उषा गुप्ता के शव की तलाश नहर में जारी है। आरोपी राहुल गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार परिवार में संपत्ति को लेकर पहले से विवाद था। पूछताछ में राहुल ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है।