मिर्जापुर

पहले मैं, पहले मैं… बाथरूम जाने को लेकर भाई की हत्या, बचाने आई मां को भी काट डाला

यूपी के मिर्जापुर जिले में टॉयलेट जाने को लेकर हुए विवाद में सौतेले भाई ने अपने भाई और सौतेली मां की चाकू से हत्या कर दी। घटना सुबह 4 बजे की है।

2 min read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Anuj Singh

Jan 13, 2026

सौतेले भाई ने मां-बेटे को उतारा मौत के घाट

सौतेले भाई ने मां-बेटे को उतारा मौत के घाट Source- X

Mirzapur News: यूपी के मिर्जापुर में रिश्तों का तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पेशाब यानी टॉयलेट जाने को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि दो लोगों की जान चली गई। घटना 4 चार बजे की है। यहां दो भाइयों विवाद हुआ, जिसमें बिच में आई मां की भी हत्या कर दी गई। बता दें कि दोनों सौतेले भाई थे।

सुबह 4 बजे शुरू हुआ झगड़ा

पटेहरा गांव में राहुल गुप्ता अपने सौतेले भाई आयुष गुप्ता और सौतेली मां उषा गुप्ता के साथ एक ही घर में रहत था। परिवार में पहले से ही आपसी तनाव और संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। राहुल पेशाब करने के लिए उठा था। उसी समय आयुष भी टॉयलेट जाने पहुंच गया। पहले कौन जाएगा, इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई, जो धीरे-धीरे झगड़े में बदल गई।

चाकू से हमला

आरोप है कि गुस्से में राहुल ने सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया और आयुष पर हमला कर दिया। आयुष की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां उषा गुप्ता बीच-बचाव के लिए आईं, लेकिन राहुल ने उसे भी नहीं बख्शा और चाकू से हमला कर उसकी भी हत्या कर दी।

शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश

हत्या के बाद राहुल ने दोनों शवों को छिपाने की कोशिश की। उसने आयुष के शव को सड़क किनारे फेंक दिया, जबकि उषा गुप्ता के शव को नहर में डाल दिया। पुलिस ने आयुष का शव बरामद कर लिया है, जबकि उषा गुप्ता के शव की तलाश नहर में जारी है। आरोपी राहुल गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार परिवार में संपत्ति को लेकर पहले से विवाद था। पूछताछ में राहुल ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jan 2026 02:39 pm

Published on:

13 Jan 2026 02:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / पहले मैं, पहले मैं… बाथरूम जाने को लेकर भाई की हत्या, बचाने आई मां को भी काट डाला

