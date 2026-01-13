पति से पत्नी को नहीं मिला सुख… रात को हुई जोरदार बहस, फिर मां-बेटे का किया कत्ल

सोमवार को शवों का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों के शरीर पर कुल 33 घाव थे। रूबी के सिर और गर्दन पर 19 वार, जबकि लावांश के शरीर पर 14 वार मिले। सिर और गर्दन में चार अंगुल तक गहरे घाव थे। डॉक्टरों ने बताया कि सिर की हड्डियां टूटने, अधिक खुन बहने और कोमा में जाने के कारण दोनों की मौत हुई।