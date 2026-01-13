UP Panchayat Chunav 2026: यूपी में इस महीने होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओपी राजभर ने बताया

CM योगी से बातचीत के बाद राजभर ने बताई तारीख Source- Patrika
UP Panchayat Chunav 2026 Date: उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। सुल्तानपुर दौरे के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पंचायत चुनाव को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि पंचायत चुनाव में किसी तरह की देरी नहीं होगी।
ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि इस विषय पर उनकी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से पंचायत चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि फिलहाल प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी SIR कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जैसे ही यह काम पूरा होगा, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
राजभर के अनुसार SIR का काम 6 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा। उन्होंने कहा कि SIR पूरा होते ही चुनाव की तारीखों को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इससे यह साफ हो जाता है कि सरकार पंचायत चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पहले भी वह कई बार यह बात कह चुके हैं कि पंचायत चुनाव तय समय सीमा के अंदर ही होंगे। अब मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद यह बात और पक्की हो गई है।
पिछले कुछ समय से पंचायत चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। कहीं कहा जा रहा था कि चुनाव टल सकते हैं, तो कहीं तारीख आगे बढ़ने की बातें हो रही थीं। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार संविधान और नियमों के अनुसार समय पर चुनाव कराएगी।
राजभर के बयान से साफ है कि पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों और आम जनता को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तैयारी के साथ पंचायत चुनाव कराने जा रही है। आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर औपचारिक घोषणाएं भी हो सकती हैं।
