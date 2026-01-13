UP Panchayat Chunav 2026: यूपी में इस महीने होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओपी राजभर ने बताया

UP Panchayat Chunav 2026 Date: उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। सुल्तानपुर दौरे के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पंचायत चुनाव को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि पंचायत चुनाव में किसी तरह की देरी नहीं होगी।