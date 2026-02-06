Ghooskhor Pandat Controversy: घूसखोर पंडत’ फिल्म पर लखनऊ में केस दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पुलिस सख्त कार्रवाई

Manoj Bajpayee Film Controversy: लखनऊ में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित एक फिल्म को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म “घूसखोर पंडत” के खिलाफ धार्मिक और जातिगत भावनाएं आहत करने के आरोप में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल आपत्तिजनक कंटेंट और समाज में तनाव फैलाने के आरोपों के चलते दर्ज किया गया है। एफआईआर संख्या 23/2026 के तहत फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरी क्रिएटिव टीम को नामजद किया गया है। पुलिस ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाला मामला बताया है।

