11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

IAS Abhishek Prakash: हाईकोर्ट से बड़ी राहत: निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला रद्द, बहाली की संभावनाएं  तेज

IAS Abhishek Prakash Big Court Decision : लखनऊ हाईकोर्ट ने सोलर प्रोजेक्ट से जुड़े चर्चित भ्रष्टाचार मामले में निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत दी है। अदालत ने चार्जशीट, तलबी आदेश और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। शिकायतकर्ता द्वारा गलती मानने के बाद केस खत्म हुआ, जिससे उनकी बहाली की संभावनाएं अब तेज हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 11, 2026

हाईकोर्ट से बड़ी राहत, IAS अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार केस रद्द, बहाली की उम्मीदें हुईं तेज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

हाईकोर्ट से बड़ी राहत, IAS अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार केस रद्द, बहाली की उम्मीदें हुईं तेज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

IAS Abhishek Prakash as High Court Quashes Corruption Case: उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से जुड़ा एक चर्चित मामला कानूनी मोड़ पर समाप्त होता दिख रहा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने सोलर प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वत प्रकरण में निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस को रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और उनकी सेवा में संभावित बहाली को लेकर चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। यह मामला बीते महीनों में राज्य की नौकरशाही को झकझोर देने वाले प्रकरणों में गिना जा रहा था। अब न्यायालय के आदेश के बाद स्थिति पूरी तरह बदलती नजर आ रही है।

क्या था पूरा मामला

यह प्रकरण एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा था, जिसमें कथित रूप से कमीशन या रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत के आधार पर 20 मार्च 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में इस मामले की जांच एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) को सौंपी गई थी। जांच के बाद 15 मई 2025 को चार्जशीट दाखिल की गई और 17 मई को संबंधित अदालत ने तलबी आदेश जारी किया था। यह घटनाक्रम प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था।

हाईकोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि दर्ज तथ्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत अपराध बनना स्थापित नहीं होता। अदालत ने यह भी माना कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। महत्वपूर्ण बात यह रही कि शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में यह स्वीकार किया गया कि शिकायत ‘गलतफहमी’ में दर्ज हुई थी। इसी आधार पर न्यायालय ने एफआईआर से उपजे आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया।15 मई 2025 की चार्जशीट रद्द की ,17 मई का तलबी आदेश भी निरस्त कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित आपराधिक कार्यवाही विधिक रूप से समाप्त मानी जाएगी।

अभिषेक प्रकाश और निकांत जैन को राहत

इस केस में आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के साथ निकांत जैन का नाम भी जुड़ा था। हाईकोर्ट के फैसले से दोनों को कानूनी राहत मिली है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब उच्च न्यायालय किसी मामले में प्रथम दृष्टया अपराध न बनने की बात स्वीकार कर लेता है, तो वह संबंधित अधिकारियों के लिए बड़ी राहत मानी जाती है।

आरोप क्यों टिक नहीं पाए

सूत्रों के अनुसार, जांच में कथित कमीशन मांग से जुड़े आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। अदालत ने यह भी माना कि आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के बीच स्पष्ट कानूनी आधार स्थापित नहीं हुआ। हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में तथ्यों के कानूनी पहलू पर विचार किया, न कि प्रशासनिक निर्णयों की वैधता पर।

बहाली की अटकलें तेज

मामला समाप्त होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल अभिषेक प्रकाश की प्रशासनिक स्थिति को लेकर उठ रहा है। चूँकि वे निलंबन की स्थिति में थे, ऐसे में विभागीय स्तर पर उनकी बहाली पर विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने और विधिक राय लेने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

ये भी पढ़ें

UP Tourism: रामायण से जुड़ा लखनऊ का कोनेश्वर महादेव मंदिर होगा विकसित, पर्यटन विभाग देगा नया वैभव और सुविधाएं
लखनऊ
पर्यटन विभाग के एक करोड़ के विकास कार्यों से संवरेगा रामायणकालीन आस्था स्थल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 02:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / IAS Abhishek Prakash: हाईकोर्ट से बड़ी राहत: निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला रद्द, बहाली की संभावनाएं  तेज

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी का नया बजट तैयार: विकास, रोजगार और सुशासन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट अंतिम रूप में: जन-अपेक्षाओं, विकास और सुशासन पर फोकस (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

अखिलेश यादव का बजट पर प्रहार, अमेरिका समझौते को बताया देशहित के खिलाफ

बजट और अमेरिका ‘डील’ पर अखिलेश यादव का हमला, बोले-किसान, गरीब और यूपी फिर उपेक्षित    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में फाइलेरिया पर बड़ा वार, 1.40 करोड़ लोगों को दवा देने का मेगा स्वास्थ्य अभियान शुरू

फाइलेरिया उन्मूलन की ओर बड़ा कदम: 1.40 करोड़ लोगों को दवा देने का लक्ष्य, प्रदेश के 21 जिलों में शुरू हुआ वृहद एमडीए अभियान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

आधार के नए स्वरूप से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक परेशान, 8,200 से ज्यादा आवेदन लटके

लखनऊ RTO में सात महीनों से तकनीकी बाधा, पिता/पति का नाम स्पष्ट न होने से सिस्टम कर रहा आवेदन खारिज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

खेती से समृद्धि का महामंत्र! आर्थिक सर्वेक्षण में चमका यूपी, 2047 तक किसानों की आय बढ़ाने का मेगा प्लान

कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन से समृद्धि की राह पर उत्तर प्रदेश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.