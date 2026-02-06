Property Registration Rules: बॉर्डर पर बड़ा फैसला: भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों में बिना PAN अब जमीन-मकान रजिस्ट्री बंद, सरकार का सख्त आदेश

PAN Now Mandatory for Property Registration in india-Nepal Border: भारत-नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय लिया है। अब इन सीमावर्ती जिलों में संपत्ति के क्रय-विक्रय अथवा अन्य पंजीकरण संबंधी कार्यों में पैन (Permanent Account Number) की अनिवार्य प्रविष्टि और सत्यापन किया जाएगा। यह कदम वित्तीय अपराधों पर रोक लगाने, संदिग्ध लेनदेन की निगरानी बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया अहम प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने आदेश जारी करते हुए विभागीय स्तर पर तत्काल प्रभाव से व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सत्यापित बनाया जा रहा है।