सुबह-सुबह कांपी धरती, यूपी के इन जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

भूकंप के झटकों से सहमा यूपी source- Tentetive
Breaking News Earthquake in Lucknow: शुक्रवार की सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। सुबह-सुबह घरों में सो रहे लोग अचानक हिलते हुए महसूस कर उठे और डर के मारे बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने इसकी पूरी जानकारी दी है।
रिच्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। यह हल्का भूकंप माना जाता है। इतनी तीव्रता में आमतौर पर ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन लोग डर जाते हैं। झटके आने पर कई लोग घरों से बाहर निकल गए और सड़कों पर इकट्ठा हो गए। लखनऊ के अलावा आसपास के कुछ इलाकों में भी यह महसूस हुआ।
झटके महसूस होते ही लोग घबरा गए। कई जगहों पर लोग अपने घरों, फ्लैटों और ऑफिसों से बाहर आ गए। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा डरे हुए थे। हालांकि, किसी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की कोई खबर नहीं आई। एनसीएस ने बताया कि यह कोई बड़ा भूकंप नहीं था, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है।
उत्तर भारत में हाल के समय में छोटे-मोटे भूकंप आते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हिमालय क्षेत्र की प्लेटों की हलचल की वजह से हो सकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि भूकंप आने पर सुरक्षित जगह पर जाएँ, जैसे टेबल के नीचे छिपें या बाहर खुले मैदान में जाएँ।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग