6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सुबह-सुबह कांपी धरती, यूपी के इन जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake: लखनऊ में सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 06, 2026

भूकंप के झटकों से सहमा यूपी

भूकंप के झटकों से सहमा यूपी source- Tentetive

Breaking News Earthquake in Lucknow: शुक्रवार की सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। सुबह-सुबह घरों में सो रहे लोग अचानक हिलते हुए महसूस कर उठे और डर के मारे बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने इसकी पूरी जानकारी दी है।

भूकंप कब और कहाँ आया?

यह भूकंप 6 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजकर 32 मिनट पर आया। NCS के मुताबिक, इसका केंद्र उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में था। लखनऊ से यह थोड़ी दूरी पर है, इसलिए झटके वहाँ भी अच्छे से महसूस हुए। भूकंप की गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से झटके ज्यादा तेज लगे।

भूकंप की तीव्रता कितनी थी?

रिच्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। यह हल्का भूकंप माना जाता है। इतनी तीव्रता में आमतौर पर ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन लोग डर जाते हैं। झटके आने पर कई लोग घरों से बाहर निकल गए और सड़कों पर इकट्ठा हो गए। लखनऊ के अलावा आसपास के कुछ इलाकों में भी यह महसूस हुआ।

लोगों की स्थिति

झटके महसूस होते ही लोग घबरा गए। कई जगहों पर लोग अपने घरों, फ्लैटों और ऑफिसों से बाहर आ गए। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा डरे हुए थे। हालांकि, किसी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की कोई खबर नहीं आई। एनसीएस ने बताया कि यह कोई बड़ा भूकंप नहीं था, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

उत्तर भारत में हाल के समय में छोटे-मोटे भूकंप आते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हिमालय क्षेत्र की प्लेटों की हलचल की वजह से हो सकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि भूकंप आने पर सुरक्षित जगह पर जाएँ, जैसे टेबल के नीचे छिपें या बाहर खुले मैदान में जाएँ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 09:39 am

Published on:

06 Feb 2026 09:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सुबह-सुबह कांपी धरती, यूपी के इन जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रदेशभर में दिव्यांगजन रोजगार अभियान शुरू, 8 दिन तक मिलेंगे नौकरी, जानिए क्या हैं खास

6 से 13 फरवरी तक चलेगा “दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0” - सेवायोजन और स्वरोजगार पर योगी सरकार का डबल फोकस (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Health Department: पांच दिन बाद फैसला: डॉ पवन कुमार अरुण बने डीजी हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

पांच दिन के मंथन के बाद प्रदेश को मिला नया डीजी हेल्थ (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

6 मार्च को नहीं आएगी फाइनल वोटर लिस्ट! SIR में दावा-आपत्ति का बढ़ेगा समय, पंचायत चुनाव पर संकट

UP में SIR को लेकर चुनाव आयोग लेने वाला है बड़ा फैसला
लखनऊ

चंदौली भूमि नोटिस मामला: योगी सरकार सख्त, तीन पीसीएस अफसर निलंबित, प्रशासनिक हलकों में मचा हड़कंप

योगी सरकार का कड़ा प्रशासनिक एक्शन: चंदौली भूमि नोटिस विवाद में जांच तेज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP News: बिजनेस शुरू करने वालों के आएंगे अच्छे दिन! मंजूरी के लिए नहीं लगाना होगा दफ्तरों में चक्कर

up gov introduces new business permit scheme for new business
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.