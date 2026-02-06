सुबह-सुबह कांपी धरती, यूपी के इन जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

रिच्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। यह हल्का भूकंप माना जाता है। इतनी तीव्रता में आमतौर पर ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन लोग डर जाते हैं। झटके आने पर कई लोग घरों से बाहर निकल गए और सड़कों पर इकट्ठा हो गए। लखनऊ के अलावा आसपास के कुछ इलाकों में भी यह महसूस हुआ।