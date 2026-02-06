UP Health Department: पांच दिन बाद फैसला: डॉ पवन कुमार अरुण बने डीजी हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

उनके प्रशासनिक कार्यकाल में संस्थागत प्रबंधन, चिकित्सा सेवाओं की निगरानी, प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका रही है। यही कारण है कि सरकार ने उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें राज्य की समूची चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की कमान सौंपी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बहुत व्यापक है,जिसमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य इकाइयाँ और विशेष चिकित्सा सेवाएँ शामिल हैं। ऐसे में इस पद पर ऐसे अधिकारी की आवश्यकता होती है जो प्रशासनिक और चिकित्सा दोनों पक्षों को संतुलित ढंग से संभाल सके।