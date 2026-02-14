UP विधानसभा: ओम प्रकाश राजभर ने PDA पर सपा को घेरा, बयान से बढ़ी सियासत

Om Prakash Rajbhar Mocks SP PDA Formula: उत्तर प्रदेश की राजनीति में ‘PDA’ को लेकर चल रही बहस ने विधानसभा के भीतर नया मोड़ ले लिया। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के ‘PDA’ फॉर्मूले पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष खुद यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि इस संक्षिप्त शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। सदन में बोलते हुए राजभर ने कहा, “आप लोग PDA का फॉर्मूला ही नहीं बताते। कभी P से पंडित, कभी पिछड़ा; D से कभी दलित, तो कभी डिंपल; A से कभी अगड़ा, तो कभी अल्पसंख्यक बताते हैं। एक पर डटे रहो, तब तो माना जाए कि सही बता रहे हो। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से ठहाके गूंजे, जबकि विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति भी दर्ज कराई।